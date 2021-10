Czy PayPal przejmie Pinteresta i znacząco przyspieszy rozwój social commerce?

45 mld dolarów – tyle może wynieść zakup platformy społecznościowej Pinterest Inc przez PayPal Holdings Inc – amerykańskiego giganta systemu płatności elektronicznych. Jeśli informacje się potwierdzą i negocjacje obu stron zakończą się powodzeniem, może to być największa transakcja w historii PayPala. W Polsce social commerce już rośnie w siłę – niedawno Tpay wraz z KODA Bots wdrożyli płatności w Messengerze.