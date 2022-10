Czy mieszkania w Lublinie będą tańsze?

Spokojna codzienność

Lublin na tle innych miast wypada niezwykle korzystnie pod względem warunków codziennego życia. Mieszkańcy mogą liczyć tu na spokój i bezpieczeństwo, które oferuje miasto. Ostatnimi laty mieszkania na sprzedaż w Lublinie cieszyły się rosnącą popularnością. Bezpośrednią tego przyczyną był dynamiczny rozwój miasta oraz atrakcyjny rynek pracy. Nabywcy podkreślają proporcjonalne koszty utrzymania oraz zakupu nieruchomości, które nie wpływają na domowy budżet równie mocno jak w innych aglomeracjach.

Mieszkanie w dobrej cenie? W Lublinie to możliwe

Należy podkreślić, że Lublin jest miastem, w którym doskonale rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze. Z tego względu uznaje się miasto za bramę do rynków zbytu Europy Wschodniej. Chętni bez problemu znajdą tu pracę, która oferuje nie tylko dobre zarobki, ale i możliwości rozwoju.

Do Lublina coraz tłumniej przybywają osoby z całej Polski. Czekają na nich nie tylko atrakcyjne oferty pracy, ale i rozległy rynek nieruchomości. Mieszkania na sprzedaż w Lublinie to lokale znajdujące się wśród zieleni. Tereny pokryte roślinnością to domena tego miasta. Skwery czy niewielkie obszary zagospodarowane florą znajdują się niemal przy każdej ulicy. W połączeniu z wszechobecnym spokojem stanowią idealne tło do komfortowego życia.

Niepokojące dane

Gdy inflacja osiągnęła dwucyfrową wartość, na rynku nieruchomości odnotowano silny spadek sprzedaży. Zdolność nabywców spadła niemal o połowę, niepokojąc deweloperów, jednostki udzielające kredytów hipotecznych oraz kupujących. Czy mieszkania na sprzedaż Lublin przechodzą zapaść?

Z badań przeprowadzonych w 2022 roku wynika, że w pierwszym półroczu zeszłego roku sprzedano w Lublinie około 3 tysięcy mieszkań, a w drugim natomiast już o tysiąc mniej. Obawa o coraz droższe kredyty i rosnące stopy procentowe jest zrozumiała, uderzając w nowe inwestycje. Ceny mieszkań stoją w miejscu od zeszłego roku. Gdyby nie ponad 10-punktowy wzrost inflacji, mieszkania na sprzedaż w Lublinie nadal cieszyłyby się ogromnym zainteresowaniem.

Żyć i pracować w Lublinie

Lublin jest pięknym miastem, które przyciąga uwagę doskonałą ofertą edukacyjną i rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników z wielu dziedzin. Marzenia o komfortowym życiu burzą jedynie perspektywy rosnących cen za metr kwadratowy nieruchomości i wciąż drożejące materiały budowlane.

Sprzedaż mieszkań w Lublinie przynosiła miastu spore zyski, co sprawiało, że w branżę wchodziło mnóstwo przypadkowych osób. Dziś widać wyraźnie, że obecny kryzys przetrwają deweloperzy, którzy realizują nowe inwestycje z własnych, zgromadzonych środków.

