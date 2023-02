Czy kino to dobry pomysł na pierwszą randkę?

Nie ma co się jednak oszukiwać są wybrane sposoby na to, aby randka była tą idealną. Tak naprawdę po co kombinować, skoro ktoś już kiedyś za nas sprawdził kilka opcji. Co niektórzy powiedzą, że zwykłe spotkanie w parku będzie tym niezapomnianym. Jednak już na początku warto się porządnie postarać. Randki to rzecz, którą będzie się pamiętało do końca życia.

Kiedy mężczyzna próbuje zaimponować kobiecie, zrobi wszystko, żeby wieczór był zapamiętany przez nią na jak najdłużej. Jednak nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Przygotowując chociażby kolację w domu, jedzenie powinno być przede wszystkim smaczne. Z tym niestety różnie bywa. Jeżeli ktoś nie ma talentu do gotowania to lepiej niech zamówi coś z restauracji. Chociaż co niektórym wystarczy dobre wino. Odpowiedni nastrój, dobra muzyka oraz piękne kwiaty dla pięknej kobiety. To jest to.

Jednak to, co jest wybierane najczęściej na randki to kino. Dobry film potrafi naprawdę zdziałać cuda. Oczywiście dobrym filmem równie dobrze może być horror. Także lepiej na początek wybrać coś uniwersalnego lub romantycznego. Zdecydowana większość kobiet, nawet jeżeli mówi, że nie lubi romansów czy komedii romantycznych, to po prostu kłamie. Same często wspominają, że taki seans jest idealnym na relaks.

No dobrze, ale w kinie możemy wybrać to, co aktualnie grają. Całkowicie inaczej sytuacja wygląda, kiedy zapraszamy partnerkę do siebie. Wtedy film musi coś znaczyć. Znani aktorzy to już połowa sukcesu. Hit sprzed lat, który można oglądać w kółko, również nie będzie złym wyborem. Lepiej mieć coś sprawdzonego niż włączyć film, który okaże się kompletną klapą. Chyba nikt z nas nie chciałby mieć zasypiającej kobiety po piętnastu minutach seansu.

Jednym z filmów, które zrobiły wielką furorę na świecie jest P.S. Kocham Cię. W główne role wcielili się Hilary Swank oraz Gerard Butler. Historia tej pary rozpoczyna się całkowicie normalnie. Zakochani w sobie, ale również bardzo często kłócących się ze sobą ludzie nie potrafili żyć bez siebie. Ich związek przerwała ogromna tragedia. Gerry umiera na guza mózgu, a Holly nie potrafi sobie poradzić ze stratą. Jednak ukochany był przygotowany na taką ewentualność i nie zostawił Holly samej w tym trudnym czasie, jakkolwiek to brzmi. W różnych momentach życia zaczęła otrzymywać listy. Pomogły jej przetrwać ten smutny czas. Listy były oczywiście napisane przez Gerrego.

Film ma pokazać, że żałoba to nie tylko płacz. To również ponowne przeżywanie miłości. Dopiero po takiej tragedii można się otrząsnąć, przejrzeć na oczy i zdać sobie sprawę, że nasza druga połówka była tą jedyną, najlepszą i niewymienialną. Film, mimo że przedstawia ciężki temat, to ogląda się go lekko i przyjemnie. Pozostaje na długo w pamięci, a to jest chyba jednym z ważniejszych warunków na to, że mamy do czynienia z czymś naprawdę dobrym. Film pokazuje, że warto pielęgnować obecny związek i nie zrażać się od razu przy pierwszej lepszej kłótni.

Gwarancja udanego wieczoru i to nie tylko dla kobiety, ale również dla mężczyzny.

Fot. Jumpstory.com