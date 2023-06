Czy granie może być uzależniające?

Szeroki dostęp

Ostatnia dekada zdecydowanie namieszała na rynku gier wideo. Kiedyś bowiem byliśmy przyzwyczajeni do tego, że korzystamy do grania z komputerów lub konsol typu PlayStation, Xbox, Nintendo. Jednak rozwój nowoczesnych technologii, a zwłaszcza smartfonów totalnie zmienił uwarunkowania rynkowe. Dziś mamy do czynienia z powszechnym dostępem do smartfonów, gdzie większość społeczeństwa z nich korzysta na co dzień. Przy tym z roku na rok możliwości takich urządzeń są zwiększane. Już dziś najlepsze modele mają moc obliczeniową oraz możliwości jak pecety sprzed kilku lat. Zauważyli to też producenci gier wideo, z których sporo skupia się od początku na grach mobilnych lub też przestawia się z klasycznych gier właśnie na te mobilne. A to przecież tylko część całego systemu, gdyż nadal mimo korzystania z telefonów, w wolnym czasie chętnie sięgamy po gry na konsolach czy komputerach. Obok czystej rozrywki mamy również do czynienia z grami hazardowymi, które mogą być bardzo niebezpieczne dla wielu osób. Uzależnienie od gier jest czymś, co jest coraz częściej spotykane.

Uzależnienie od gier

Choć oczywiście gry komputerowe czy gry hazardowe mają wiele zalet, to jednak wiążą się także z odpowiednimi zagrożeniami. O uzależnieniach mówi się z perspektywy zaburzenia zdrowia psychofizycznego. Odznacza się ono tym, że dana osoba odczuwa przymus wykonywania pewnych czynności czy zażywania określonych środków. Uzależnienie prowadzi do tego, że niezwykle ciężko jest oprzeć się pokusie, a jeśli już to zrobimy, to musimy mierzyć się z dolegliwościami fizycznymi oraz psychicznymi. Uzależnić się można od wielu czynności, rzeczy, w tym od gier wideo. Trzeba wiedzieć, że taka sytuacja jest już oficjalnie zaliczana do uzależnień behawioralnych, jak i została wpisana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) na listę Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wśród najczęstszych objawów wymienia się:

nadmierne zainteresowanie grami komputerowymi,

stały wzrost zaangażowania gracza,

ukrywanie takiej czynności, oszukiwanie innych,

wycofanie z życia społecznego, gorsze relacje z bliskimi,

brak zainteresowania innymi sprawami,

ciągły wzrost zaangażowania w gry komputerowe,

poświęcanie innych rzeczy dla gier

problemy emocjonalne, w pracy, szkole,

dalsza chęć grania, choć wiemy, że jest to szkodliwe.

Oczywiście objawów i skutków jest o wiele więcej. Świetnie to widać choćby pod względem gier hazardowych. Dziś mamy do czynienia zarówno z grami w kasynach, jak i zakładami bukmacherskimi. Dla wielu osób takie gry są sposobem ucieczki przed problemami codziennymi, chęcią dowartościowania siebie. Dziś zarówno kasyna, jak i firmy bukmacherskie kuszą graczy różnymi promocjami. Do odebrania jest bowiem darmowa kasa za rejestrację bez depozytu, pakiety na start po kilka tysięcy złotych. To dla wielu osób z jednej strony świetna okazja do zdobycia sporych środków, jednak z drugiej strony łatwo można stracić pieniądze, wpadać w ciąg, który ostatecznie kończy się uzależnieniem. Gry wideo mogą być zatem przyjemnością, jednak równie dobrze niebezpieczną.

Wydawanie pieniędzy

Są osoby, które mogą spędzać mnóstwo godzin przy grach na telefonie czy komputerze, jednak bez jednoczesnego wydawania wielu środków. Gorzej jednak, jeśli mamy do czynienia z regularnymi opłatami, opróżnianiem swego portfela. Bardzo dobrze to widać na przykładzie gier online. Mamy dziś do czynienia z wieloma tytułami, które są darmowe. To choćby World of Tanks, World of Warships, League of Legends, Dota 2, Valorant, CS:GO. Są to w pełni darmowe gry, co oznacza, że ich pobranie i instalacja są zupełnie darmowe. Również bezpłatnie można z nich korzystać. Jednak twórcy wprowadzają już konta premium, które przyspieszają postępy w grze, specjalne przedmioty, dodatki, które potrafią kosztować po kilkaset złotych. Uzależnione osoby nie kontrolują swojej gry i chęci bycia coraz lepszym. W takiej sytuacji mogą wydawać wszystkie swoje oszczędności czy też zapożyczać się, aby tylko kupować coraz więcej w grach.

To widać jeszcze bardziej w grach hazardowych. W kasynach bowiem można liczyć na automaty do gry, ruletkę, gry karciane, e-zdrapki, keno, bingo i szereg innych produkcji. Każda z nich może przynieść mniejsze lub większe wygrane, jak i również wiąże się z ryzykiem, adrenaliną. Można powiedzieć, że gracze wpadają w problemy z dwóch powodów:

przy kilku porażkach, zamiast ochłonąć, przemyśleć dalsze kroki, chcą od razu się odkuć, co generuje kolejne straty. To tylko pogłębia problemy i może prowadzić do tego, że gracz myśli tylko o tym, jak odzyskać swoje straty w kasynie.

gracz uwielbia ryzyko, adrenalinę, która związana jest z zakładami. Nie kręcą, interesują go zatem same wygrane, lecz ten stan psychiczny, w którym się znajduje w momencie obstawiania zakładów.

Oczywiście można spotkać jeszcze kilka innych czynników generujących problemy, jednak te dwa są najbardziej istotne. Wydawanie pieniędzy jest zatem ogromnym problemem, gdyż wcześniejsze problemy są kumulowane przez następne. Osoby, które poświęcają swój czas na gry, zaczynają tracić kontakt z rzeczywistością, bliskimi, mają problemy w pracy, szkole. Gdy dochodzą do tego kłopoty z finansami, łatwo jest wpaść w długi, co stwarza problemy nie tylko dla gracze, lecz i jego bliskich.

Co robić w przypadku problemów?

W wielu przypadkach niestety osoby, które są uzależnione od gier wideo czy gier hazardowych nie mają szansy na szybką pomoc. Wiąże się to z tym faktem, że dużo osób po prostu nie zdaje sobie sprawy ze swojego problemu, jak i również nie ma kogoś bliskiego, kto jest w stanie taki problem zasygnalizować. Na całe szczęście dziś coraz więcej mówi się o tym, że gry mogą powodować problemy. Tworzone są w różnych krajach kampanie, które mają za zadanie pokazać, że warto być ostrożnym.

Na niektórych stronach można znaleźć specjalne ankiety i testy. Naszym zadaniem jest wypełnienie ich, odpowiedzenie na pytania. System pokazuje nam zatem, czy zbyt duża ilość odpowiedzi TAK lub NIE, sugeruje nam, że mamy problem. Bardzo ważne jest to, że kasyna czy bukmacherzy zobowiązani są do tworzenia działu z pomocą i odpowiedzialną grą. Dzięki temu można znaleźć adresy i numery kontaktowe do organizacji, instytucji zajmujących się pomocą, walką z uzależnieniami. Koniecznie trzeba sięgnąć po pomoc profesjonalisty, który wie, jak może nam pomóc. Nie warto z tym czekać, gdyż zbyt długa zwłoka może doprowadzić do pogłębienia się problemów.

Jak zatem widać, gdy wideo, w tym w formie hazardowej mogą być uzależniające, a przy tym generować sporo problemów, z którymi zazwyczaj samemu sobie nie poradzimy.

