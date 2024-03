Czy AI to więcej szans, czy zagrożeń?

Ogólna dostępność sztucznej inteligencji sugeruje, że może ona niedługo osiągnąć poziom samoświadomości. Niemniej jednak, oprócz potencjalnych korzyści, pojawiają się również zagrożenia związane z manipulacją, dezinformacją i chaosem informacyjnym. W obliczu tych wyzwań, nasuwa się potrzeba wprowadzenia regulacji, które pomogą w walce z negatywnymi aspektami wykorzystania AI, a także w rozwoju bardziej transparentnych mediów społecznościowych.

Znaczenie tej kwestii jest nie do przecenienia, ponieważ wpływa ono bezpośrednio na kształt naszej codzienności i przyszłości.

Stąd też, konieczność pracy nad regulacjami i procedurami, które będą w stanie zminimalizować te negatywne aspekty, jest bardziej paląca niż kiedykolwiek.

Profesor Aleksandra Przegalińska, Prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego, Harvard University, wybitna ekspertka w dziedzinie sztucznej inteligencji, podkreśla wielowymiarowość tego zagadnienia.

Społeczność skupiona wokół rozwoju sztucznej inteligencji jest bardzo spolaryzowana. Opinii jest bardzo wiele. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja to sporo szans, jeśli chodzi o sektor zdrowia, leki, logistykę, transport, edukację – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl profesor Aleksandra Przegalińska.

AI może wspierać lepsze gospodarowanie zasobami, być może też przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Ale z drugiej strony sztuczna inteligencja dzisiaj, to też jednak problem.

Mówię przede wszystkim o dezinformacji, o możliwościach manipulacji za pomocą sztucznej inteligencji. Nie jest trudno wytworzyć deepfake'a i to takiego, którego można pomylić z rzeczywistym człowiekiem. To może spowodować nową falę deepfake'ów, które będą jeszcze bardziej realistyczne niż to, z czym mamy do czynienia obecnie. Dezinformacja, naloty botów na platformy mediów społecznościowych, które zalewają jakimiś dziwnymi treściami – z tym mamy już do czynienia od dłuższego czasu – analizuje Przegalińska.