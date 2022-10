Czołowe polskie szpitale zatrudnią startupy by pomóc dzieciom i kobietom w ciąży

Fot. Freepik

Organizatorzy Mother and Child Startup Challenge szukają projektów z obszaru zdrowia, profilaktyki, edukacji i administracji – czyli rozwiązań, które realnie wpłyną na leczenie i organizację szpitali. Mogą to być produkty, usługi czy innowacje materiałowe, ważne, by można je było zastosować w szpitalach.

- Braki kadrowe, sprzętowe i niewystarczające finansowanie to problemy, z którymi borykają się nawet najlepsze placówki medyczne. Z drugiej chcemy żyć jak najdłużej, w najlepszym zdrowiu, pokonywać wszystkie bariery i szybko mieć rozwiązane problemy medyczne. Nie da się tego zrobić bez technologii. Chcemy wykorzystać potencjał polskich młodych firm i razem z nimi podnosić poziom opieki nad małymi pacjentami i ich opiekunami – mówi dr Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

Liderzy w Europie

Mother and Child Startup Challenge to jeden z nielicznych projektów w Europie zrzeszający państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu – wykorzystaniu potencjału innowacji skierowanych na ochronę zdrowia i życia. Inicjatorem projektu jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, a projekt realizowany jest we współpracy z czterema szpitalami – Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

- Grono startupów, mających wiele ciekawych rozwiązań i technologii, ma ogromny problem, aby przedostać się do lecznictwa publicznego w Polsce, aby sprawdzić się w realnym środowisku medycznym. Konkurs jest oknem nowego podejścia do współpracy ze zwinnymi przedsiębiorstwami, którzy mogą dostarczyć podmiotom leczniczym i pacjentom realnej wartości dodanej – mówi Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Nagrody i zgłoszenia

Startupy do konkursu mogą zgłaszać się do 28 października. Nagrodą główną w konkursie jest wdrożenie zwycięskiego rozwiązania w 5 szpitalach – organizatorach konkursu. Pozostałe nagrody to wsparcie finansowe, eksperckie i mentoringowe. Zakres tematyczny konkursu ukierunkowany jest na działalność kliniczną, profilaktykę i badania przesiewowe, edukację pacjentów i wsparcie w szkoleniu specjalistów, zarządzanie procesami i dokumentacją, analizę danych

Informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie motherandchildstartupchallenge.pl

Galę finałową i ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na grudzień tego roku.