Cyfrowe bezpieczeństwo w samorządach i gminach. Jak chronić dane wrażliwe obywateli?

Dlaczego elektroniczne zarządzanie dokumentacją wypiera papierowy obieg dokumentów?

Nowoczesne urzędy administracji publicznej i samorządowej rezygnują z papierowego obiegu dokumentów. Na stronie Comarch: https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/comarch-ezd/ można przeczytać, że elektroniczne zarządzanie dokumentacją wiąże się z szeregiem korzyści. Przemyślana budowa systemu Comarch EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) odzwierciedla procesy zachodzące w organizacji, dzięki czemu pozwala usprawnić pracę. Wnioski wpływające do urzędu (zarówno drogą elektroniczną, jak i w formie papierowej) są rejestrowane w systemie elektronicznym i następnie w tym środowisku odbywa się ich procedowanie.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją najczęściej jest rozpatrywane w kontekście korzyści dla pracowników – mogą oni:

Skoncentrować się na pracy merytorycznej, gdyż pracują w systemie, w którym najbardziej powtarzalne czynności są zautomatyzowane. W praktyce oznacza to wydajniejszą realizację zadań i szybsze załatwianie spraw klientów. To z kolei pozytywnie wpływa na wizerunek urzędu wśród obywateli.

Mieć stały dostęp do dokumentacji w wersji elektronicznej. Papierowa dokumentacja jest na bieżąco digitalizowana, dlatego w razie konieczności ponownego zapoznania się ze sprawą, wszystkie wytworzone pisma są dostępne niemal od razu – bez konieczności ich poszukiwania np. w segregatorach.

Pracować w nowoczesnym środowisku. Dzięki wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, jednostki administracji publicznej czy samorządowej są postrzegane jako atrakcyjne miejsce zatrudnienia. Możliwość konkurowania z sektorem prywatnym sprawia, że są one w stanie pozyskać merytorycznych pracowników i specjalistów.

Chociaż elektroniczne zarządzanie dokumentacją usprawnia funkcjonowanie urzędu, to pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa zgromadzonych danych.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją a cyberbezpieczeństwo w administracji – co warto wiedzieć?

System Comarch EZD został zaprojektowany z myślą o wygodzie urzędników i klientów. Jednocześnie rozwiązuje on problemy organizacji w zakresie bezpieczeństwa danych. Administracja publiczna i samorządowa – podobnie jak podmioty z sektora prywatnego – musi działać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jak prezentuje się cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej/samorządowej, gdzie wdrożone zostało elektroniczne zarządzanie dokumentacją?

Bezpieczeństwo danych można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. W przypadku Comarch EZD zastosowano następujące rozwiązania:

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jest zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Dostęp do danych jest ustalany poprzez nadanie uprawnień poszczególnym użytkownikom. Pracownicy mają dostęp tylko do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania pracy.

Operacje zarówno zapisu, jak i odczytu są rejestrowane. Pozwala to monitorować aktywność użytkowników systemu i w razie potrzeb reagować na nieprawidłowości.

Pracownicy mogą korzystać z bezpiecznego podpisu. W rezultacie możliwa jest szybka i bezpieczna wymiana danych między urzędami za pośrednictwem ePUAP.

Systematyczne aktualizacje powodują, że elektroniczne zarządzanie dokumentacją także w przyszłości będzie dostosowane do zmieniających się przepisów prawa.

W ramach swoich zadań jednostki administracji publicznej i samorządowej pozyskują różne dane – nie tylko osobowe, ale również wrażliwe, które muszą być chronione w szczególny sposób. Zestawienia rejestrów, których generowanie zostało przewidziane w systemie Comarch EZD, mogą zawierać kolumny ukryte właśnie z danymi wrażliwymi.

Jak może wyglądać cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej/samorządowej?

Kwestia ochrony danych osobowych i wrażliwych pozyskanych podczas realizacji zadań urzędu nie odnosi się wyłącznie do ich zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych wewnątrz organizacji – dane muszą być chronione również przed osobami z zewnątrz. Jak powinno wyglądać cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej/samorządowej?

Jak można przeczytać na stronie Comarch: https://www.comarch.pl/security-platform/, nowoczesne organizacje mogą skorzystać z szeregu dedykowanych rozwiązań. Ich atutem jest to, że pozwalają one nie tylko zabezpieczyć dane przed cyberatakiem, ale chronią również fizyczny dostęp do budynku, w którym znajduje się sprzęt z danymi osobowymi i wrażliwymi. Jednym z nich jest p Comarch Security Platform.

Platforma Comarch Security to unikalne połączenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa i fizycznych zabezpieczeń. Należą do nich m.in.:

Systemy bezpiecznej łączności oparte o protokoły IP – ich zastosowanie pozwala zapobiec atakom typu phishing czy spoofing oraz zapewnić bezpieczeństwo komunikacji.

Systemy monitoringu sieci i systemów IT – oferowane rozwiązania wyróżnia elastyczność, dzięki czemu mogą one być wykorzystywane w organizacjach o różnej wielkości i nawet z rozległą infrastrukturą

Analityk wideo – aby podnieść poziom bezpieczeństwa, urząd może zostać objęty monitoringiem, a wykorzystanie analityki wideo pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń i tym samym na zdecydowaną reakcję

Mimo że to właśnie cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej/samorządowej jest jednym z głównych obszarów odpowiedzi na zagrożenia, to lekceważenie fizycznej ochrony obiektów jest nierozsądne. System Comarch Security Platform został zaprojektowany w sposób umożliwiający integrację różnych systemów bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, co pozwala znacząco podnieść poziom ochrony. Jednocześnie rozwiązanie to jest elastyczne , a zatem może zostać dostosowane do wymogów wciąż rozwijającej się organizacji.