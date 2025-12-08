Cyberprzestępcy tworzą własne modele AI do ataków

W skrócie:

Cyberprzestępcy tworzą własne modele AI.

Modele te są wykorzystywane do zaawansowanych ataków.

Ataki są adaptacyjne i trudne do wykrycia.

Modele działają w prywatnych, zamkniętych środowiskach.

Sztuczna inteligencja miała usprawniać pracę firm i automatyzować procesy. Tymczasem, jak wynika z najnowszej analizy Unit 42, jednostki badawczej Palo Alto Networks, staje się także narzędziem dla cyberprzestępców, którzy nie korzystają już wyłącznie z ogólnodostępnych modeli AI. Coraz częściej trenują własne, złośliwe modele językowe (LLM), zaprojektowane wyłącznie do prowadzenia ataków.

Najważniejszą kwestią jest profesjonalizacja tego zjawiska. Przestępcy tworzą środowiska przypominające legalne startupy AI, z własnymi marketplace’ami i usługami abonamentowymi. Ich modele nie mają barier bezpieczeństwa i mogą generować złośliwy kod, kampanie phishingowe dopasowane do odbiorcy czy analizować luki w zabezpieczeniach firm.

Jak działają złośliwe modele AI?

Złośliwe LLM-y są trenowane na danych z forów przestępczych, wycieków baz danych oraz kodów malware’u. Uczą się tego, co w legalnych systemach AI jest blokowane, np. pisania niebezpiecznego kodu czy tworzenia socjotechnicznych scenariuszy. Modele działają w prywatnych serwerach, co utrudnia ich monitorowanie i blokowanie.

Mechanizm działania polega na ciągłej adaptacji. Jeśli atak zostanie zablokowany, model przygotowuje zmodyfikowaną wersję, analizując odrzucone elementy. To pozwala na szybkie i skuteczne omijanie zabezpieczeń.

"Cyberataki stają się bardziej wiarygodne niż kiedykolwiek wcześniej" – Wojciech Gołębiowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jakie zagrożenia niosą dla biznesu?

Modele przestępców działają w środowiskach niewidocznych z zewnątrz. Nie mają limitów bezpieczeństwa i nie zostawiają typowych śladów, co utrudnia wykrycie ataków. Wiele działań, które kiedyś wymagały ręcznej pracy, dziś można wygenerować jednym poleceniem.

Firmy muszą zmienić podejście do zagrożeń i stosować narzędzia oparte na AI, które działają z podobną szybkością i adaptacyjnością. To nowa generacja ataków, automatyczna i zdolna do nauki.

W 2023 roku wydano 149 foundation models, z czego 66% to open source. To zwiększa dostępność zaawansowanych modeli, które mogą być modyfikowane do celów przestępczych. Koszt uzyskania wydajności na poziomie GPT-3.5 spadł 280-krotnie między 2022 a 2024 rokiem, co obniża próg wejścia dla grup przestępczych.

W efekcie cyberprzestępcy mogą trenować i dostosowywać własne modele taniej i szybciej niż wcześniej, co zwiększa skalę zagrożeń.

Kluczowe fakty

W 2023 wydano 149 foundation models, 66% open source.

Koszt trenowania modeli spadł 280-krotnie od 2022.

Podsumowując, cyberprzestępcy korzystają z własnych modeli AI, co zwiększa skalę i skuteczność ataków. Obecnie trudno je wykryć tradycyjnymi metodami, co wymaga nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Źródło: Palo Alto Networks