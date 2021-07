Coraz więcej starszych Polaków na TikToku. Co przyciąga i łączy starszych i młodszych użytkowników? Infografika

Blisko 52% użytkowników TikToka wskazało aplikację jako miejsce do zabawy, odpoczynku i relaksu. W czym tkwi jej fenomen i jak zmieniła się społeczność tej platformy? Jaki procent stanowią starsi użytkownicy? Agencja GetHero wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-społecznym SPWS zbadała polskich użytkowników TikToka, a wyniki badań zaprezentowano w trzeciej odsłonie raportu.

- Ostatnie miesiące wyraźnie wskazują, że na TikToku każdy może znaleźć swoje miejsce. Tylko w porównaniu do poprzedniego roku grono użytkowników powiększyło się o 58%, to pokazuje o jak wysokiej skali popularności mówimy. Po aplikację sięgają coraz częściej dorośli, stąd też nasza ciekawość, aby sprawdzić, w jaki sposób różne pokolenia korzystają z tej platformy. W tej edycji raportu odpowiadamy m.in. jaki procent starszych użytkowników aktywnie tworzy własne treści w porównaniu do młodszych, czy ile średnio czasu spędzają w aplikacji – mówi Magdalena Wysocka odpowiedzialna za raport po stronie GetHero.

Łatwość, z jaką obsługuje się aplikację sprawia, że twórcą na TikToku może być każdy, a za sprawą algorytmów można osiągnąć nawet milionowe zasięgi. Nie zaskakuje więc, że po aplikacje sięgają coraz chętniej największe marki światowe, takie jak Zalando czy Red Bull. Niezależny raport TikToka, przygotowany przez agencję GetHero we współpracy z Uniwersytetem SPWS, nie tylko przybliża zachowania statystycznych użytkowników aplikacji, ale wskazuje, jakie są możliwości marketingowe.