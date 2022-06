Coraz więcej młodych Polaków świadomie kupuje podrobione towary

– Skala piractwa raczej nie rośnie, jest stabilna albo nawet lekko spada. Natomiast w porównaniu z poprzednią edycją naszego raportu trzy lata temu dużo więcej młodych ludzi i w Europie, i w Polsce kupuje świadomie podrobione towary. To jest zjawisko, które nas martwi – mówi agencji Newseria Biznes Nathan Wajsman, główny ekonomista EUIPO. – Jeśli konsumenci mają większy wybór legalnych treści, to częściej z nich korzystają. Widać to szczególnie na przykładzie muzyki dostępnej w serwisach streamingowych, dzięki którym piractwo muzyki zmniejszyło się znacznie w ciągu ostatnich lat – dodaje.

W badaniu EUIPO „Youth Scoreboard” ponad połowa (52 proc.) ankietowanych Europejczyków w wieku 15–24 lata przyznała, że w ostatnim roku kupiła co najmniej jeden podrobiony produkt w internecie. Wśród osób, które zrobiły to celowo, jedna piąta używała, odtwarzała, pobierała lub transmitowała treści z nielegalnych źródeł, a 37 proc. – zakupiło produkt podrobiony. Odsetek młodych, którzy świadomie kupują takie towary, bardzo wzrósł – trzy lata temu wynosił tylko 14 proc.

W Polsce jest jeszcze gorzej – 44 proc. młodych ludzi przyznaje, że celowo kupiło podrobione towary. Najczęściej są to odzież i akcesoria (22 proc.), obuwie (19 proc.), środki higieny (kosmetyki, perfumy, 17 proc.), elektronika (15 proc.). Odsetek kupujących podróbki różni się znacznie w poszczególnych krajach: najwyższy jest w Grecji (62 proc.), a najniższy w Czechach (24 proc.).

– W pytaniu o powody takiego zachowania odpowiedzi są podobne jak trzy i sześć lat temu – najważniejszym czynnikiem jest niższa cena. Oczywiście są też inne czynniki, np. ważne jest zachowanie innych. Padają też odpowiedzi, że w ich środowisku wielu ludzi robi podobnie i dlatego takie działanie wydaje się w porządku – wymienia główny ekonomista EUIPO.

Również 37 proc. Europejczyków podkreśla, że nieświadomie zakupiło podróbkę, głównie z tego powodu, że mieli problem z odróżnieniem ich od towarów autentycznych.

Z kolei 19 proc. Polaków w wieku 15–24 lata twierdzi, że uzyskało dostęp do pirackich treści (w UE – 21 proc.). Najczęściej są to filmy i seriale (odpowiednio 55 i 46 proc.), gry (35 proc.), muzyka (34 proc.), oprogramowanie i e-booki (po 29 proc.) i wydarzenia sportowe na żywo (26 proc.). Do korzystania z nich używano głównie specjalnych stron internetowych, aplikacji i kanałów w mediach społecznościowych.

– Tutaj też ważnym czynnikiem oczywiście jest cena, bo te treści często są dostępne za darmo, ale także wybór. To, co widzimy także w innych badaniach, jeżeli polepsza się wybór legalnych treści, to wtedy ludzie częściej z nich bardziej korzystają. Szczególnie widać to w muzyce. Serwisy streamingowe, jak np. Spotify, spowodowały, że piractwo muzyki bardzo się zmniejszyło w ciągu ostatnich lat – mówi Nathan Wajsman.

60 proc. przedstawicieli młodego pokolenia w Europie stwierdziło, że w minionym roku nie używało, odtwarzało, pobierało ani transmitowało treści z nielegalnych źródeł. Trzy lata temu ten odsetek wynosił 51 proc., a sześć lat temu – 40 proc. W Polsce w tym roku zadeklarowało tak 57 proc. młodych.

– Czynnikami, które mogą zmniejszyć skalę zakupów podrobionych towarów lub korzystania z piratowanych treści w internecie, są jakieś negatywne doświadczenie, osobiste lub kogoś z rodziny czy kręgu przyjaciół. Jeżeli mówimy o piratowanych treściach w internecie, to przykładem może być złapanie w ten sposób wirusa lub atak malware. Jeżeli chodzi o produkty podrobione, to oczywiście mogą to być złe doświadczenia dotyczące niskiej jakości stosowanych kosmetyków czy torebki, która rozwala się po trzech tygodniach użytkowania – wyjaśnia główny ekonomista EUIPO.

Młodzi respondenci coraz częściej wymieniają także większą świadomość negatywnego wpływu podróbek na środowisko lub na społeczeństwo.