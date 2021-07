Co zrobić jak bank nie chce zwrócić prowizji za wcześniej spłacony kredyt?

Czy zwrot prowizji jest możliwy?

Koszt kredytu to nie tylko kwota, którą pożyczamy. To także oprocentowanie albo też prowizja, którą nalicza bank. Jest jednak możliwy zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu, dzięki czemu w efekcie zapłacić musimy mniej. Jak postarać się o zwrot? Konieczne jest złożenie wniosku w banku. Kredytobiorca ma na to 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty kwoty kredytu. Warto skorzystać z pomocy podmiotu doradczego, który zajmuje się na bieżąco takimi sprawami. Zdarza się bowiem, że banki utrudniają procedurę uzyskania zwrotu, korzystając z niewiedzy kredytobiorców. Jeśli bank nie chce zwrócić nam pieniędzy, mamy możliwość wystąpienia na drogę sądową - do tego będzie nam potrzebny dobry prawnik.

Zwrot prowizji możliwy jest na podstawie korzystnego dla kredytobiorców wyroku TSUE. Każdorazowo kwota zwrotu jest wyliczana indywidualnie. Od czego zależy? Znaczenie ma tutaj wysokość już pobranej prowizji oraz okres o jaki skrócono ustalony harmonogram spłaty po wcześniejszym uiszczeniu długu. Dostępny jest kalkulator online Rzecznika Finansowego. który pozwala nam samodzielnie wyliczyć daną kwotę i ewentualne odsetki za opóźnienie. Tych ostatnich możemy domagać się od banku jeśli środki nie zostały przez niego zwrócone w terminie.

Komu przysługuje zwrot prowizji?

Żeby ubiegać się o zwrot prowizji, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, kwota kredytu nie powinna być wyższa niż 255 500 złotych. Jeśli udzielono nam kredytu w innej walucie, liczy się oczywiście ekwiwalent. Ponadto, kredyt musi zostać spłacony przed czasem. Istotne jest także to, czy kredytu udzielono osobie fizycznej czy na działalność gospodarczą (tylko w tym pierwszym przypadku możliwy będzie zwrot prowizji). Należy też spełnić warunek prawny - dopiero 18 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim, a to ona jest podstawą do ubiegania się o zwrot prowizji. Wcześniej zawarte umowy nie pociągają za sobą takiej opcji.

Jakich kredytów dotyczy ustawa? Możliwość zwrotu prowizji występuje w przypadku kredytów gotówkowych, ratalnych, samochodowych i konsolidacyjnych.

Jeśli klient korzystał z oferty bez prowizji, nie będzie się oczywiście mógł domagać zwrotu.