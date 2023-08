Co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu długów osoby fizycznej. Co ważne - dotyczy ona niewypłacalności osób, które nie prowadzą własnych biznesów, co oznacza, że nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest ułatwienie osobom zadłużonym spłaty zobowiązań finansowych w możliwy do przeprowadzenia sposób.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla dłużnika szansą, aby wyjść na prostą. W toku postępowania sądowego jest szansa na częściowe lub całkowite umorzenie długu. Co więcej - rozpoczęcie procesu zawiesza toczące się wobec wnioskodawcy postępowania, a w zamian powstaje jedno postępowanie egzekucyjne. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wstrzymane jest także naliczanie odsetek z tytułu różnych zadłużeń.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest nieposiadanie statusu przedsiębiorcy. Dla osób prowadzących własne firmy, przewidziany jest odrębny tryb postępowania upadłościowego. Głównym warunkiem rozpoczęcia postępowania jest niewypłacalność wnioskodawcy. Oznacza ona, że osoba ta utraciła możliwość regulowania swoich zobowiązań finansowych w okresie, co najmniej trzech poprzedzających miesięcy.

Warto zauważyć, że ostatnim czasie doszło do zmian w prawie, które sprawiają, że o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą ubiegać się także osoby, które wpadły w zadłużenie z powodu świadomych, nieodpowiedzialnych decyzji. Wcześniej takie wnioski były odrzucane. Przesłanką do niezaakceptowania wniosku jest także przeprowadzanie postępowania upadłościowego w poprzednich 10 latach.

Jakie konsekwencje niesie za sobą upadłość konsumencka?

Wiele osób zastanawia się, jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że w momencie rozpoczęcia postępowania majątek konsumenta staje się tzw. masą upadłości, która będzie przeznaczona na spłatę długów. Od tego czasu majątek będzie zarządzany przez syndyka, więc wnioskodawca traci do niego prawa.

Trzeba jednak wiedzieć, że niecały majątek podlega zajęciu. Konsument nadal może korzystać z niego w celu zaspokajania codziennych potrzeb, takich jak np. kupno żywności. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje także zawieszeniem wszystkich postępowań, które do tej pory toczyły się przeciwko dłużnikowi. Ma to bardzo duże znaczenie dla osób, w których sprawie toczy się kilka spraw.

