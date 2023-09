Co warto wiedzieć o świadczeniach Kindergeld?

Świadczenia Kindergeld to zasiłek rodzinny oferowany w Niemczech, którego podstawowym zadaniem jest wsparcie finansowe w wychowaniu dzieci. Aby je otrzymać, należy jednak spełnić kilka zasadniczych warunków. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tego, komu zasiłek Kindergeld przysługuje, jakich formalności trzeba dopełnić, by z niego korzystać i na co po pozytywnej decyzji zwrócić szczególną uwagę.