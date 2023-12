Co warto wiedzieć o mezoterapii igłowej?

Mezoterapia igłowa to zabieg wykorzystujący aplikację składników aktywnych i mikro uszkodzenia skóry. Jego cele są zróżnicowane w zależności od zastosowanych preparatów. Można go przeprowadzić na twarzy, ale także na ciele. Zabiegi mezoterapii igłowej wykorzystuje warszawska klinika medycyny estetycznej The Clinic, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby pacjentek i pacjentów.