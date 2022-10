Co to jest rozliczenie podatkowe i z jakich dokumentów się składa?

Rozliczenie podatkowe – co trzeba o nim wiedzieć?

Niemiecki system fiskalny opiera się na klasach podatkowych, a ich obecność podyktowana jest częściowo faktem, że w Republice Federalnej Niemiec obowiązuje progresja podatkowa. Wysokość opłat uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu – im wyższy, tym większe opłaty fiskalne ponosi podatnik. Jednocześnie dzięki istnieniu wspomnianych klas brane są pod uwagę odmienne sytuacje życiowe. Oznacza to, że mimo progresji podatkowej rodzic samodzielnie wychowujący dziecko, nawet zarabiając stosunkowo dużo, ma możliwość skorzystania z ulg, do których niekoniecznie ma dostęp rodzic o podobnych zarobkach, ale wychowujący dziecko z partnerem. Polacy przygotowujący się do rozliczenia podatku w Niemczech powinni sprawdzić, czy przypisana im klasa pozwoli uzyskać najkorzystniejszy zwrot i jeśli jest taka możliwość, wnioskować o zmianę. Mogą to zrobić samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do biura przeprowadzającego rozliczenia podatkowe z Niemiec w ramach świadczonych usług.

Ulgi i możliwości odpisania od dochodu dla Polaków

Rozliczenie podatkowe w Niemczech uwzględnia wiele możliwości odpisania od dochodu. W porównaniu z realiami w Polsce jest ich dużo więcej. Od dochodu odliczać można koszty pracy w trybie home office, a także opłaty poniesione w związku z podnoszeniem kwalifikacji, zakupem odzieży roboczej czy dojazdem do pracy. Wśród Polaków mieszkających w Niemczech, ale utrzymujących rodzinę w Polsce, często wykorzystywaną ulgą jest odliczenie kosztów prowadzenia drugiego gospodarstwa domowego. W tym celu konieczne jest udowodnienie poniesionych wydatków, przeważnie w postaci faktur. Innym zwolnieniem, z którego mogą skorzystać Polacy, jest ulga na dzieci. Co istotne, dotyczy ona również potomstwa mieszkającego na stałe za niemiecką granicą, a więc też w Polsce. Ulga przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a jeśli po tym czasie kontynuuje ono naukę – wiekiem granicznym jest 25 lat.

Kto sprawdza rozliczenie podatkowe z Niemiec?

Miejscem składania niemieckiego PIT-u jest odpowiednik tamtejszego urzędu skarbowego – Finanzamt. Nie ma potrzeby stawiać się w nim osobiście, ponieważ z uwagi na cyfryzację niemieckich urzędów podatnicy mogą złożyć zeznanie podatkowe przez internet. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć kolejek, a także dostępne jest przez całą dobę, niezależnie od godzin pracy instytucji. Termin rozliczenia podatku w Niemczech mija z końcem lipca roku następującego po roku podatkowym, a im szybciej zrealizuje się ten obowiązek, tym wcześniej zwrot podatku pojawi się na koncie.

