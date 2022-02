Co składa się na procesy logistyczne w przedsiębiorstwie?

Jak wiemy logistyka to proces sprawnego i efektywnego kierowania towarem, pracą i usługami, tak żeby uzyskać najbardziej efektywne wyniki. Każde większe przedsiębiorstwo nie mogłoby funkcjonować bez dokładnie zaplanowanych procesów logistycznych, a w szczególności przedsiębiorstwa oparte na rynku e-commerce w którym to czas dostarczenia produktu do klienta gra kluczową rolę. W miarę rozwoju zarówno samego przedsiębiorstwa jak i nowoczesnej technologii, procesy te ciągle ulegają zmianie a pewny zostaje tylko jeden aspekt - udział człowieka.