Co podarować pracownikom na Boże Narodzenie 2022?

Premia świąteczna, bony zakupowe czy ekskluzywne kosze prezentowe?

To, na jaki upominek dla pracowników zdecydujesz się z okazji tegorocznych świąt, zależy w dużej mierze od liczby zatrudnionych, charakteru organizacji, a także – rzecz jasna – budżetu. Wielu przedsiębiorców swoim pracownikom wręcza premię w postaci przelewu na konto albo zestawu atrakcyjnych bonów zakupowych. Jeżeli jednak warunki finansowe firmy na to pozwalają, a Tobie jako pracodawcy zależy na tym, by wywrzeć pozytywne wrażenie, a tym samym zatrzymać przy sobie świetnych ekspertów, przekonaj się o zaletach i możliwościach, jakie dają ekskluzywne kosze prezentowe.

Dobry pracodawca, czyli taki, który ma gest

W licznych ankietach dotyczących zadowolenia z warunków zatrudnienia pracownicy wskazywali, że wynagrodzenie to zaledwie jeden wycinek tego, co kształtuje całościowe wrażenie o organizacji. Równie istotne są relacje międzyludzkie, a także szeroko pojęty gest pracodawcy. Cenni na rynku fachowcy w swoich dziedzinach chętniej pozostają w firmach, które oferują szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych, w tym dodatkowe dni wolne z różnych okazji, pakiety opieki medycznej, finansowanie lunchy i wiele, wiele innych. Potężne znaczenie mają także upominki, jakie pracownicy otrzymują z okazji Bożego Narodzenia. Warto zatem zadbać o to, by było to coś więcej niż przelew na konto, karta podarunkowa do wybranego sklepu czy świąteczna czekolada. Sprawdź, dlaczego coraz więcej managerów, dyrektorów i członków zarządów decyduje się na kosze prezentowe z alkoholem oraz ekskluzywnymi delikatesami.

Co zawierają świąteczne kosze prezentowe?

Dostawcy ekskluzywnych koszy prezentowych z alkoholem wykazują się ogromną kreatywnością w komponowaniu wyjątkowych zestawów. Świąteczne kosze upominkowe składają się z luksusowego alkoholu, kawy, herbaty, ozdób choinkowych, ciasteczek, bombonierek, czekolad, orzechów w czekoladzie albo innych wykwintnych delikatesów. Jakie trunki mogą znaleźć się w zestawach? Na przykład polska wódka, włoskie, hiszpańskie, portugalskie lub gruzińskie wino, likiery (czekoladowy, kokosowy, karmelowy), nalewki (wiśniowa, na pędach sosny, malinowa, różano-miodowa, orzechowa), wódka piernikowa, szkocka whisky, gin i wiele innych. Dostępne na zamówienie są zarówno obfite kosze, w których mnogość produktów robi ogromne wrażenie, jak i te skromniejsze, których jakość pozwala pozytywnie myśleć o hojnym pracodawcy. Zachęcamy do rozważenia wszystkich możliwości już teraz – jesienią, gdy do świąt zostało jeszcze trochę czasu!

Fot. Pixabay

Źródło: Publikacja partnera