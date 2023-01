Ciepłe polary: niezastąpione w niskich temperaturach

Wiele korzyści z polaru przez cały rok

Odzież polarowa wspaniale otula i ma również wiele innych zalet. Tkanina ta jest lekka, łatwa do prania w domu, nie rozciąga się, nie kurczy się i nie marszczy po praniu i suszeniu. Ponadto polar jest miły dla skóry i szybko schnie. Największą zaletą polaru jest jego zdolność izolacyjna, dlatego polar dobrze magazynuje ciepło ciała. Wysoka oddychalność w połączeniu z bardzo elastycznym krojem, sprawiają, że noszenie odzieży polarowej jest bardzo wygodne. To doskonałe ubranie do pracy i na co dzień, zatem sprawdzi się idealnie, gdy temperatury spadają.

Bluzy polarowe odznaczają się wieloma cechami, które czynią je szczególnie przydatnymi w przypadku sportów outdoorowych, takich jak trekking czy wspinaczka górska:

szybko wysychają

są bardziej miękkie i przyjazne dla skóry niż wełna

nie marszczą się

są elastyczne i bardzo lekkie

Pamiętaj jednak, że polar nie jest wodoodporny. Jeśli więc pada deszcz, to i tak potrzebna Ci będzie kurtka wierzchnia jako warstwa ochronna podczas długich wędrówek po górach. Nie zalecamy również noszenia dwóch bluz polarowych na sobie. Ponieważ tkanina polarowa znajduje się również po wewnętrznej stronie i bluzy będą przyklejać się do siebie. Wystarczy, jeśli pod polar założysz funkcjonalną bieliznę.

Bluzy polarowe: system wielowarstwowy

Odzież polarowa to nieodzowny element ubioru na cebulkę. Bluza z polaru jest idealna jako warstwa środkowa, aby zachować więcej ciepła. Zewnętrzna warstwa systemu warstwowego służy do ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych. Jeśli więc chcesz zapewnić sobie optymalną ochronę przed niskimi temperaturami, połącz odzież polarową z ciepłą kurtką zimową. Z drugiej strony, jeśli wolisz mniej warstw, lżejsze kurtki typu softshell będą dla Ciebie równie idealne.

Polary męskie, dla kobiet i dla dzieci. Tutaj znajdziesz odpowiedni model dla siebie i swojej rodziny: z zamkiem błyskawicznym na całej długości lub ściągany przez głowę, z dwoma bocznymi kieszeniami lub bez. Niektóre modele wyposażone są w elastyczną gumkę, dzięki czemu ubranie idealnie pasuje do wszystkich typów sylwetki. Klasyczna bluza polarowa oferuje dodatkową ochronę przed zimnem dzięki wysokiemu kołnierzowi z zamkiem błyskawicznym. Wysokiej jakości tkanina sprawia, że nasze polary nie gniotą się i nie mechacą, więc pozostaną piękne przez długi czas.

