Choć wiemy, że potrzebujemy czasu dla siebie, mamy wyrzuty sumienia, że z niego korzystamy

Wyniki te pochodzą z badania* dotyczącego nawyków związanych z czasem wolnym przeprowadzonego na zlecenie Jabra wśród 12 000 konsumentów w 11 krajach, a inspiracją dla niego były doniesienia o coraz częstszych przypadkach stresu i wypalenia zawodowego. Osoby dorosłe na całym świecie są świadome pozytywnych efektów czasu dla siebie. 87% z nich twierdzi, że ma czas dla siebie co najmniej raz w tygodniu, a aż dwie trzecie znajduje codziennie chwilę na zredukowanie stresu lub odzyskanie energii. Okazuje się jednak, że od stresu nie da się uciec, bo dla czterech z pięciu osób do najbardziej stresujących momentów należą codzienne zadania, takie jak zajmowanie się życiowymi sprawami (15%), obowiązki domowe (13%) i praca (12%).

Z reguły kobiety bardziej niż mężczyźni cenią korzyści wynikające z czasu dla siebie. Siedem na dziesięć kobiet uważa, że jest on ważny dla dobrego samopoczucia psychicznego, podczas gdy wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 61%. Podobna tendencja występuje w przypadku dobrego stanu fizycznego (53% kobiet w porównaniu z 47% mężczyzn) oraz redukcji stresu (63% w porównaniu z 56%).

Nie jest niespodzianką, że dwa ostatnie lata odbiły się niekorzystnie na naszym samopoczuciu, co widać w zwiększonym zapotrzebowaniu na czas dla siebie u 38% respondentów. Wskaźnik ten był jeszcze wyższy wśród dorosłych mieszkańców Hiszpanii (48%) i Australii (47%). Czas dla siebie cenią szczególnie młodzi dorośli (w wieku od 18 do 34 lat): aż 56% chce go mieć więcej.

Z dbałością o siebie wiąże się jednak także poczucie winy. Szczególnie młodzi dorośli mają takie odczucia (26%) w porównaniu ze średnią globalną wynoszącą 15%. Największe trudności z usprawiedliwianiem czasu dla siebie i największe poczucie winy mają mieszkańcy krajów północnoeuropejskich, takich jak Szwecja (22%) i Wielka Brytania (20%).

Technologie sprzyjają urozmaiceniu czasu poświęcanego dla siebie

Jeśli jednak poświęcamy sobie trochę czasy, jesteśmy skłonni w niego zainwestować. Aby cieszyć się relaksem, siedem na dziesięć osób zainwestowało od czasu pandemii w sprzęt technologiczny lub użytkowy, przy czym na pierwszym miejscu znalazły się subskrypcje serwisów rozrywkowych (27%), słuchawki (26%) a także odzież do ćwiczeń i odzież outdoorowa (23%). Zakupy te odzwierciedlają również sposób, w jaki najchętniej spędzamy czas wolny: dla 68% oglądanie telewizji jest najczęściej wybieranym sposobem spędzania czasu. Na kolejnych miejscach plasuje się spacer (56%), słuchanie muzyki (52%), czytanie książek (46%) i rozwijanie swojego hobby (35%).

Jak Polacy odnoszą się do "czasu dla siebie"?

„Czas dla siebie", czyli czas poświęcony na relaks w celu zmniejszenia stresu lub odzyskanie energii, jest uważany w Polsce za ważny element życia. Dziewięciu na dziesięciu (93%) dorosłych Polaków uważa, że poświęcanie czasu sobie ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie fizyczne. Pandemia wirusa Covid-19 zwiększyła zapotrzebowanie na "czas dla siebie" u dwóch piątych (39%) dorosłych Polaków, przy czym wśród osób w wieku 18-34 lat odsetek ten wynosi aż 46%. Jednocześnie 57% respondentów stwierdziło, że potrzebuje tyle samo czasu wolnego, co przed pandemią, a 4% potrzebuje tego czasu mniej. Dziewięć na dziesięć osób (91%) korzysta z czasu dla siebie przynajmniej raz w tygodniu, a aż 68% osób w wieku 55+ poświęca go sobie codziennie. Mimo to dwie trzecie dorosłych Polaków deklaruje, że chciałoby mieć więcej wolnego czasu dla siebie.

Także w Polsce obserwujemy wzrost inwestycji w technologie, które sprzyjają naszemu relaksowi. Trzy czwarte (76%) dorosłych Polaków deklaruje, że od czasu wybuchu pandemii zainwestowało w sprzęt do "spędzania czasu wolnego", a wśród osób w wieku 18-34 lat odsetek ten wynosi aż 89%. Ponad jedna trzecia (35%) dorosłych Polaków zainwestowała w słuchawki, a wśród osób w wieku 18-34 lat odsetek ten jest jeszcze wyższy, bo aż 47%. Z kolei 32% kupiło abonament serwisów streamingowych, a 30% laptopa lub tablet. Wśród osób, które wygospodarowały czas dla siebie, najczęstszym sposobem spędzania wolnego czasu jest oglądanie telewizji – w 69% przypadków. Na kolejnych miejscach znalazły się: spacer (61%), słuchanie muzyki (60%), czytanie (56%) i sprawianie sobie drobnych przyjemności (42%).

Prawie wszyscy respondenci z Polski (99%) uważają, że ważne jest by mieć czas dla siebie. Trzy czwarte z nich (77%) wskazuje, że poprawia to samopoczucie psychiczne, 70% twierdzi, że zmniejsza stres, a 54% wymienia korzyści dla zdrowia. Co ciekawe, korzystanie z czasu dla siebie nie budzi w Polakach zbytniego poczucia winy - zaledwie 7% przyznaje się do wyrzutów sumienia z tego powodu (w porównaniu do średniej światowej - 15%). Procent ten rośnie wśród dorosłych Polaków w wieku 18-34 lat, u których poczucie winy z tego powodu wynosi już 13%.