Chcesz wyprzedzić konkurencję? Mamy na to 3 sprawdzone sposoby!

Obecna sytuacja Polsce i na świecie

Przedłużająca się pandemia koronawirusa, a obecnie potęgujący się kryzys migracyjny spowodowany wojną w Ukrainie, obok niepewności o ciągłość działania, zmusza firmy do szukania nowych sposobów na efektywniejsze prowadzenie biznesu.

Braki kadrowe, rosnąca inflacja czy trudności w dostępie do niektórych surowców i produktów wymuszają na firmach poszukiwanie oszczędności, alternatywnych sposobów dotarcia do klientów czy kontrahentów, ale także (paradoksalnie) pozwalają na wprowadzanie innowacji.

Nowoczesne rozwiązania z pomocą Twojej firmie!

Z trudnych sytuacji można wyjść obronną ręką i z korzyścią dla prowadzonego biznesu. Zwłaszcza, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, rozpoznawaniu mowy i uczeniu maszynowemu może przynieść wiele korzyści.

Voicebot pozwala na oszczędności w biznesie, ale także na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy przeznaczą więcej czasu na bardziej kreatywne działania. Ale także na skuteczne pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów, którzy coraz bardziej doceniają nowoczesną obsługę opartą na natychmiastowym kontakcie i personalizacji oferty.

Voicebot – co to jest?

Jest to rozwiązanie klasy Conversational AI służące do automatyzacji połączeń głosowych na firmowej infolinii. Voicebot przyjmuje połączenie wraz z kontekstem rozmowy, analizuje treść, rozpoznaje głos, intencje, pytania otwarte i zamknięte, a następnie generuje odpowiedź głosową.

Voiceboty - nieco bardziej szczegółowo

Wykorzystuje technologię Machine Learning do analizy niezrozumiałych pytań klientów, potrafi także sugerować kategorie odpowiedzi. Dzięki zastosowaniu własnej, modułowej technologii NLP (procesowanie języka naturalnego) oraz wiodących globalnych rozwiązań opartych o rozpoznawanie mowy, a także syntezy mowy bądź nagrania lektorskiego, prowadzi naturalny dialog z rozmówcą.

Voicebot call center to oszczędność czasu pracowników

Wirtualny asystent, czyli właśnie voicebot call center skutecznie rozładuje wzmożony ruch na firmowej infolinii.

Wykorzystanie okazjonalne

Black Friday, Cyber Monday czy sezonowe wyprzedaże w e-sklepie nie będą już zmorą etatowych pracowników działu obsługi klienta, którzy w tym czasie nie mają czasu na nic innego, jak ciągłe odbieranie telefonów z zapytaniami klientów.

Jeżeli w ich słuchawce wciąż przewijają się te same pytania o dostępność towaru, ilość, rozmiar, warunki dostawy czy reklamacji to po kilku godzinach w pracowniku rodzi się frustracja, a o empatii w głosie można w ogóle zapomnieć.

Voiceboty wspomagają konsultantów

Automatyzacja działu call center i stworzenie voicebot customer service odciąży pracowników i pozwoli im na wykonanie bardziej złożonych zadań. W razie potrzeby, czyli gdy voicebot AI nie będzie w stanie pomóc dzwoniącemu klientowi to przełączy go do konsultanta.

Voiceboty w HR

Podobnie jest w przypadku długiego i żmudnego procesu rekrutacji, gdzie użycie profesjonalnego i dedykowanego voicebota po polsku może go znacząco ułatwić i przyśpieszyć. Obecnie rekrutacja w wielu firmach jest procesem wieloetapowym. Po zebraniu CV kandydatów, rekruter musi zrobić „pierwsze sito”, czyli zweryfikować ich rzeczywistą chęć podjęcia pracy.

Nużące zadania załatwi voicebot

Dzwonienie do wielu kandydatów jest procesem nużącym i mimo że prostym, to przez powtarzalność działania, nielubianym przez pracowników działu HR. Odpowiednio zaprogramowany voicebot AI w krótkim czasie przeprowadzi wstępną rozmowę z potencjalnymi pracownikami, dzięki czemu rekruterzy szybciej zajmą się weryfikowaniem specjalistycznych umiejętności w dalszych etapach rekrutacji.

Voicebot w finansach

Dział finansowy również może skorzystać z pomocy przy przeprowadzaniu miękkiej windykacji, którą wykona voicebot. Księgowa zajmie się cyferkami i liczeniem oszczędności, jaką generuje używanie voicebot technology, a stworzony i odpowiednio skastomizowany voicebot AI zrobi to, czego tak naprawdę nikt z pracowników nie lubi, czyli przypomni o upływającym terminie płatności.

Wspomaga administrację publiczną i prywatne firmy

Voicebot może też umawiać terminy spotkań w urzędzie, przychodni, salonie fryzjerskim czy kosmetycznym. Podczas naturalnej konwersacji z klientem umówi termin i miejsce wizyty, a w razie potrzeby anuluje lub zmieni jej termin.

Voicebot technology to oszczędności w firmowym budżecie

Wirtualni asystenci, czyli właśnie chatbot and voicebot podejmują kontakt z klientem natychmiast. Mogą pracować w systemie 24/7 – również w święta i weekendy. Nie potrzebują urlopów, nie biorą L4, do tego nie odczuwają zmęczenia i nie miewają gorszego dnia. Są zawsze chętni do pracy, nie przeszkadza im powtarzalność zadań, a poza tym nie trzeba ich motywować gratyfikacjami finansowymi.

Swoją pracę wykonują sumiennie i z należytą starannością, a koszty wdrożenia chatbot and voicebot są stosunkowo niewielkie. Inwestycja w nowoczesną technologię szybko zwraca się w postaci większej ilości zamówień od zadowolonych i powracających klientów.

Chatbot and voicebot to poprawienie jakości obsługi klienta

Brak wirtualnych kolejek na firmowej infolinii, szybka i precyzyjna odpowiedź na pytania klienta, a do tego zwiększenie sprzedaży poprzez sugerowanie kompatybilnych produktów to tylko niektóre z usprawnień w dziale obsługi klienta.

Mnogość możliwości

Szeroka baza gotowych do wdrożenia scenariuszy rozmów sprawia, że chatbot and voicebot na tyle dobrze obsługują klientów, że w niektórych sytuacjach niemożliwe już staje się rozróżnienie z kim klient rozmawia – z etatowym konsultantem czy z robotem.

Nawet 100 połączeń na minutę!

Voicebot wykona do 100 połączeń w ciągu minuty, w tym samym czasie konsultant może przeprowadzić 1-2 rozmowy. Warto to wykorzystać cedując na voicebota AI przeprowadzenie ankiet wśród klientów, sondaży czy zaprezentowania spersonalizowanej oferty lub informacji o końcu terminu mowy.

Łatwe zarządzanie z poziomu panelu

Ponadto, voicebot posiada intuicyjny panel, który umożliwia wdrożenie nawet w ciągu jednego dnia oraz szybką integrację z posiadanymi systemami call center (infolinii).

Zastosowanie voicebot customer service mimo, że brzmi skomplikowanie to w rzeczywistości jest procesem, który dzięki współpracy ze specjalistami z branży Conversational AI jest szybkim do zastosowania. I co najważniejsze, efekt w postaci sprawniej działającego biznesu i lepiej obsłużonych klientów jest natychmiastowy.