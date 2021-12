Case study: Wraca nauka zdalna. Jak poprawić efektywność edukacji i zadowolenie uczniów?

Od kilku tygodni stało się jasne, że edukacja ponownie będzie odbywać się w trybie zdalnym. W statystykach podawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z tygodnia na tydzień wyraźnie wzrastała liczba szkół pracujących w trybie hybrydowym lub zdalnym. Według danych z 14 grudnia takim trybem pracy jest objęte 3520 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Od najbliższego poniedziałku decyzją ministra edukacją zdalna będzie obowiązywać we wszystkich szkołach do 9 stycznia 2022 roku. Szkoły powinny być gotowe, że semestr letni również może odbywać się pod znakiem lekcji hybrydowych.

Uczyć jak w szkole – rozwiązania technologiczne pomocne w pracy nauczyciela

Nauka zdalna jest inna niż ta przeprowadzana w formie tradycyjnej. Pomijając najbardziej istotny czynnik interakcji społecznych, uczniowie i nauczyciele zgłaszają, że problemem w lekcjach zdalnych są braki sprzętowe, utrzymanie koncentracji czy problemy ze stabilnym połączeniem internetowym. Między innymi z tego powodu wiele szkół na czas nauki zdalnej pozostaje otwarta dla nauczycieli.

Niestety pandemia pokazała, że wciąż mamy w tym temacie wiele do zrobienia. Zarówno w dostępie do sprzętu (w tym internetu), ale i przekonaniu nauczycieli, że istnieją efektywniejsze formy nauki niż podręcznik i kreda. To między innymi dlatego dwa lata temu na początku trybu zdalnego nauczanie często ograniczało się do przesłania materiałów do samodzielnego wykonywania przez uczniów.

Wykorzystywanie technologii w zajęciach urozmaica pracę z uczniem, daje szereg nowych możliwości i metod prowadzenia lekcji. W naszych placówkach przywiązujemy wagę do nauki opartej o samodzielne i krytyczne myślenie, kreatywne przekazywanie wiedzy. Przekazywanie wiedzy w XXI wieku nie można oderwać od innowacyjnych technologii, dla nas są one narzędziem wspomagającym naszą codzienną pracę - powiedział Adam Kamiński, dyrektor ds. rozwoju Szkół Infotech w Białymstoku.

Placówki Infotech - Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Programistyczne i Technikum Mediów Cyfrowych, od momentu przejścia na tryb zdalny prowadziły zajęcia na żywo z każdego przedmiotu, tak jakby uczniowie brali w nich udział stacjonarnie. W Infotech powstały sale lekcyjne, w których wykorzystano rozwiązania zaprojektowane przez Logitech, który jest wiodącym producentem sprzętu do wideokonferencji. Zaletą takich klas jest możliwość ich wykorzystania również w sytuacji prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym, gdzie tylko część z uczniów nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie.

Wszystko opiera się na 4 rozwiązaniach technologicznych: kamerze do tablic Logitech Scribe, kamerze konferencyjnej Logitech Rally, dużym ekranie i głośniku Logitech RallyBar. Lepsza Szkoła, bo tak nazywa się tego typu sala hybrydowa została opracowana w taki sposób, aby odwzorować w najbardziej zbliżony sposób zajęcia prowadzone w tradycyjny sposób. Logitech Scribe odczytuje treść tablicy suchościeralnej i przesyła obraz uczniom, a tym samym pozwala nauczycielowi korzystać z naturalnego narzędzia wykorzystywanego do edukacji. Ponadto daje możliwość bycia mobilnym w sali, co przydaje się zarówno podczas zajęć całkowicie zdalnych, jak i hybrydowych. Przed użyciem tablicy nie trzeba włączać specjalnego trybu lub programowania, kamera automatycznie rozpoznaje ruch i rozpoczyna przekształcanie treści na zapis cyfrowy.

Chcieliśmy, żeby sala hybrydowa odpowiadała na obecne i przyszłe potrzeby szkół. Co ważne zależało nam również na tym, aby można było z niej łatwo korzystać i była prosta w obsłudze dla nauczycieli. Dlatego wystarczy podpiąć kabel USB do komputera, urządzeń nie trzeba każdorazowo konfigurować, aby rozpocząć lekcję. Nasze rozwiązanie współpracuje z najpopularniejszymi platformami do komunikacji takim jak Microsoft Teams, Zoom czy Google Meet - tłumaczy Bartosz Gruza, Senior B2B Manager NEE w Logitech Polska.

Kolejnym elementem składającym się na tę unikalną salę jest kamera Rally z funkcją automatycznego sterowania obiektywem, dzięki czemu nauczyciel w pełni skupia się na prowadzeniu zajęć, a nie na sprzęcie. Pozostaje też cały czas widoczny na monitorach uczniów, nawet jeśli zapisuje przykłady na tablicy lub przeprowadza np. eksperyment chemiczny. Aby ułatwić pracę w sali montuje się również, duży 49-calowy ekran - mniej więcej w połowie pomieszczenia, co pozwala nauczycielowi patrzeć i zwracać się bezpośrednio do uczniów. Tym samym prowadzący zyskują pełną swobodę w prowadzeniu lekcji. Dodatkowo sala jest wyposażona w głośnik Logitech Rally, który przekazuje czysty dźwięk bez zakłóceń i szumów. Dzięki temu nauczyciel nie musi prowadzić zajęć w zestawie słuchawkowym, ponieważ sprzęt pozwala mu swobodnie się komunikować z uczniami, a im samym udzielać się w lekcji bez obaw, że nie zostaną usłyszeni.

Z pewnością prowadzenie lekcji hybrydowych jest doświadczeniem na innym poziomie. Na początku przynosi to wiele problemów ze skupieniem uwagi nauczyciela i wynikającej z tego frustracji. Dlatego właściwe narzędzia Logitech pomagają w stworzeniu warunków zbliżonych do normalnej edukacji. Dlatego kamera Scribe to bardzo przydatne narzędzie do prowadzenia lekcji. Uczniowie “zdalni” mają bardzo ułatwione przyswajanie wiedzy, dzięki możliwości obserwacji online tablicy suchościeralnej. Praktycznie są w sali na takich samych zasadach jak reszta klasy - dodaje Adam Kamiński, dyrektor ds. rozwoju Szkół Infotech w Białymstoku.

Rozwiązania Logitech posiadają uniwersalną receptę na klasę dostosowaną do potrzeb kadry nauczycielskiej i uczniów. Ponadto zostały zaprojektowane z myślą o wykorzystywaniu technologii wideokonferencji również w sytuacji postpandemicznej, np. umożliwiając uczestnictwo w lekcjach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub w przypadku długotrwałej kontuzji lub choroby, która uniemożliwia uczenie się stacjonarnie.

Klasę hybrydową można sfinansować m.in, z rządowego programu ,,Aktywna Tablica”. Więcej na temat rozwiązań Logitech na stronie lepszaszkola.edu.pl.