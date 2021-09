Buty dla całej rodziny? Zdecydowanie Crocsy. Dlaczego warto?

Po pierwsze - wygoda

Dlaczego buty Crocsy są uwielbiane przez miliony ludzi na całym świecie? Przede wszystkim ze względu na wygodę, jakiej dostarczają podczas chodzenia. Po prostu spróbuj założyć klapki Crocs, a nie poczujesz, że masz je na nogach. Są ultra lekkie, dosyć obszerne, zatem nie uciskają stóp, przewiewne i wyposażone w niewielkie wypustki na wkładkach, które delikatnie masują podeszwy stóp. Ten rodzaj obuwia nosimy na gołą stopę, jednak nie powoduje to otarć, zranień, ani bólu. Dodatkowo, jak możesz przekonać się wybierając buty np. na https://inmotion.pl/firm-pol-1568817700-Crocs.html, każda para Crocsów wykonana jest z odpowiednio elastycznego, delikatnie sprężynującego tworzywa żywicznego Croslite. Dzięki temu buty nie chłoną żadnych zapachów, zdając egzamin nawet w wyjątkowo gorące dni.

Te buty to po prostu zdrowy wybór

O wypustkach delikatnie masujących podeszwy stóp (i tym samym poprawiających krążenie) już wspomnieliśmy. Teraz warto dodać, że klapki, sandały, chodaki, czy kalosze Crocs to obuwie wykonane z materiału o właściwościach antygrzybiczych i antybakteryjnych. Stopy w Crocsach nie pocą się, m.in. dzięki optymalnej wentylacji wewnątrz butów. Wszystko to składa się na rozwiązanie, które jest zdrowe i przyjazne dla naszych stóp. Docenią to zwłaszcza rodzice maluchów, którzy chcą zadbać o jak najlepszy wybór dla swoich pociech, oraz osoby zmagające się z problemami zdrowotnym lub higienicznymi dotyczącymi stóp.

Buty idealne do domu, na basen i na spacer

Oryginalny design, niepowtarzalny styl, super wygoda - wszystko to tworzy buty, które są idealnym rozwiązaniem zarówno w domu (zastąpią nam tradycyjne kapcie), jak i w ogrodzie (nie musimy martwić się o błoto na butach - łatwo je zmyjemy), na basenie (woda im nie straszna) i podczas najdłuższego spaceru (o komforcie już wspomnieliśmy). Crocsy stanowią fantastyczną alternatywę dla butów do wody i zdają egzamin na kamienistych plażach. Dzieci uwielbiają klapki i sandałki Crocs, w których możne się ubrudzić, a rodzice doceniają to, jak łatwo wszelki brud zmyć pod bieżącą wodą.

Crocsy to... wytrzymałość krokodyla

Krokodyl w logo marki to nie przypadek. Buty miały bowiem być tak wytrzymałe i silne, jak ten gruboskórny, czujący się idealnie w wodzie zwierz. Jeśli zdecydujesz się na zakup, klapki Crocs posłużą Ci w znakomitej kondycji przez lata.

Kolory, modele - jest w czym wybierać

Klapki, sandały, chodaki - już wśród tych fasonów obuwia Crocs mamy wręcz bajeczny wybór modeli, wariantów kolorystycznych i wzorów. Energetyczne neony, subtelne pastele, podeszwy gładkie lub z wyraźnym "bieżnikiem". Do tego przeróżne zapięcia, zdobienia lub wręcz przeciwnie - minimalistyczna prostota. Za co kochamy Crocsy? Za wiele możliwości i wybór, dzięki któremu z łatwością dopasujemy buty do naszego indywidualnego stylu. Dzieci także uwielbiają Crocsy, m.in. za tęczowe kolory i urocze wzory, wprost z ulubionych bajek.