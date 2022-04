Budowa drewnianego tarasu - co warto wiedzieć?

Jak zbudować taras drewniany?

Dobrze zaprojektowany taras może stać się prawdziwą wizytówką każdego domu. Przestrzeń ta pełni wiele różnych funkcji, w tym przede wszystkim służy do spędzania wolnego czasu, relaksu w gronie rodzinnym czy też jest miejscem, w którym gości się znajomych i przyjaciół. Z tego powodu tak ważne jest to, aby zbudować go z zachowaniem wszelkich standardów.

Drewniany taras może być odkryty lub posiadać zadaszenie. O wiele popularniejszym rozwiązaniem jest w ostatnim czasie budowa drewnianych tarasów z zadaszeniem, co znacznie ułatwia życie i pozwala cieszyć się tym miejscem w każdej sytuacji. Zadaszenie chroni nas przed skutkami niekorzystnych warunków pogodowych, w tym deszczem, śniegiem, ale także promieniowaniem słonecznym. Zbudowanie tarasu z zadaszeniem nie jest prostym wyzwaniem i niezwykle istotny jest każdy detal. Przede wszystkim należy zacząć od szczegółowego planu działania, wykonania dokładnych pomiarów, wyboru materiałów, których się użyje. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej ekipy, która posiada wiedzę i doświadczenie w tym obszarze. Jest to wskazane nie tylko jeśli chodzi o budowę drewnianego tarasu, ale również zabudowę czy zadaszenie balkonu i wiele innych podobnych prac.

Jak zbudować drewniany taras z zadaszeniem?

W przypadku budowy drewnianego tarasu z zadaszeniem niezwykle ważnym etapem jest postawienie szkieletu, który będzie w stanie utrzymać całą konstrukcję. Następnym krokiem będzie budowa samego zadaszenia przez zalanie i zamontowanie stalowych kotew. Konstrukcja nośna z kolei powinna być zbudowana z wytrzymałych podpór oraz krokwi, dzięki czemu całość będzie stabilna i trwała. Dach tworzy się najczęściej z dachówek, szkła czy materiałów poliwęglanowych. Każdy z pokryć ma oczywiście swoje mocne i słabsze strony, a wiele zależy od oczekiwań samego inwestora. To bowiem on koniec końców podejmuje decyzję o tym, jak ma wyglądać projekt tarasu.

Drewniany taras - czy warto?

Przy budowie tarasy z drewna i to jeszcze z zadaszeniem nie warto oszczędzać na materiałach, ponieważ może to wpłynąć na trwałość i bezpieczeństwo całej konstrukcji. Przy projektowaniu tarasu trzeba zwrócić uwagę na odpowiedni rozstaw krokwi, montaż rynien odprowadzających wodę z dachu oraz dobór optymalnych materiałów, które będą do siebie pasować. Wiele osób zastanawia się, czy mimo dość wysokich kosztów takiej inwestycji oraz ilości pracy, warto zbudować przy domu drewniany taras? Jak najbardziej! Rozwiązanie to jest bardzo funkcjonalne, pozwala na powiększenie przestrzeni użytkowej, a jednocześnie ma szereg walorów estetycznych.