Budowa domu – czy warto zbadać grunt przed planowaną budową wymarzonego domu?

Takie informacje są niezwykle ważne, by móc właściwie i w pełni bezpiecznie dobrać rodzaj fundamentowania, aby budynek był stabilny, dobrać odpowiednią izolację, typy ścian czy sposób odprowadzania wód opadowych. Właśnie dlatego, aby uniknąć częstych i kosztownych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie eksploatacji domu, zleć badania geotechniczne gruntu. Posadowienie domu na nieznanej glebie może doprowadzić do takich problemów jak nierównomierne osadzanie budynku, a co za tym idzie pękające ściany i zapadające się fundamenty.

KIEDY WYKONAĆ BADANIE GEOTECHNICZNE I CZY TO SIĘ OPŁACA?

Najlepiej jest zlecić badania ziemi przed budową. W niektórych przypadkach, na przykład tania działka w dobrej lokalizacji, warto wykonać je nawet wcześniej, to znaczy przed bezpośrednim zakupem działki budowlanej. Taka oferta powinna zostać odpowiednio przemyślana, ponieważ nie bez powodu może wzbudzać podejrzenia. Możliwe bowiem jest, że teren nie będzie leżał na gruntach nośnych i jednocześnie nie będzie nadawał się do zabudowy, bądź konieczne będzie wykonanie kosztownych prac związanych ze wzmocnieniem gleby. Jak widać jest to bardzo sensowny i użyteczny wydatek, ponieważ lepiej jest zapłacić za same badania ziemi, niżeli inwestując pieniądze w działkę, która nie nadaje się do jakiejkolwiek stałej zabudowy. Jeśli więc podłoże okaże się odpowiednie to wykonane badania się przydadzą, gdyż będą one stanowiły część projektu budowlanego. Natomiast jeśli nie, to takie badania gleby ustrzegą kupującego przed lokowaniem swoich finansów w niewartościową działkę. Wczesna analiza stanu gruntu przed kupnem to koszt kilku tysięcy złotych, natomiast remonty domu, który został postawiony na nienośnym terenie to koszty rangi kilkuset tysięcy złotych.

DLACZEGO WARTO WYKONAĆ BADANIA GRUNTU?

Badanie geotechniczne gruntu pozwala rozróżnić warstwy badanego podłoża i jego rodzaje, a także ustalić jaki jest poziom wód gruntowych i jakie mają tendencje do sezonowych wzrostów, co jest ważne szczególnie w przypadku planowanego podpiwniczenia domu. Nie da się bowiem dobrze zaprojektować podstawy budynku czyli fundamentów, jeśli nie posiada się wiedzy na temat gruntu pod dom oraz oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Oprócz kwestii fundamentacji wynik badania będzie również przydatny dla architekta, by ten mógł dobrać potrzebną ilość zbrojenia, dzięki któremu stawiany budynek będzie stabilny. Badania gleby mogą wykazać obecność np. gruntów nasypowych takich jak żwir czy torf, co skutkuje uniemożliwieniem postawienia budynku, bądź glin piaszczystych w stanie plastycznym, które ze względu na poziom nasączenia są fatalnym podłożem pod budowę. Tego typu nieprzyjemnych i niespodziewanych sytuacji nie da się odkryć pomijając jakże istotne i dobrze wykonane badania geotechniczne ziemi.

BADANIE GLEBY A ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

Badanie ziemi, które jest elementem stworzenia dobrego projektu budowlanego, to kwestia związana, przede wszystkim, z przekrojem geologicznym gruntu, który daje nam wiedzę dotyczącą podłoża potencjalnego domu. Tym samym bada się także stopień zagęszczenia ziemi, stosując do tego sondowanie, co ma na celu określenie jego nośności. Natomiast badania zanieczyszczeń gruntu skupiają się na dokładnej analizie próbek wody i gleby w laboratorium, sprawdzając ją dokładnie pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń. Mając na uwadze Prawo Budowlane i Prawo Ochrony Środowiska, takie działania podejmuje się głównie w wypadku większych inwestycji takich jak hale produkcyjne, stacje benzynowe czy osiedla. Ponadto badania zanieczyszczeń terenu często zaleca się na poprzemysłowych terenach, gdzie ryzyko zanieczyszczeń jest o wiele wyższe. W takich sytuacjach poszukuje się w ziemi szczególnie substancji ropopochodnych, rtęci, ołowiu, kadmu, cynku czy arsenu.

W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń w glebie, przed kontynuowaniem jakichkolwiek prac budowlanych, należy ją dokładnie oczyścić. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem za stan gruntu na działce odpowiedzialny jest wykonawca projektu. Remediacja terenów zanieczyszczonych, bo tak nazywa się wspomniana czynność, to nic innego jak poddanie badanego terenu, czyli gleby i wód gruntowych, odpowiednim procesom, które mają za zadanie zmniejszenie ilości niekorzystnych substancji. W skrócie remediacja ziemi, polega na usunięciu złej jakości ziemi, albo jej przemywanie, podgrzewanie, utlenianie czy wystawienie na działanie różnego typu substancji chemicznych lub biologicznych.

KOMU ZLECIĆ GADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU?

Jeżeli właśnie planujesz zakup działki budowlanej, zleć wykonanie specjalistycznych badań profesjonalnej firmie geotechnicznej. Dzięki badaniu środowiskowemu gleby i wód gruntowych, głównie pod względem zanieczyszczeń, oraz badaniu geotechnicznemu unikniesz:

- pęknięć budynku,

- wody w miejscach podpiwniczonych,

- kosztownych zmian w projekcie, co skróci czas budowy.

Warto wcześniej podjąć współpracę z nami, najlepiej przed zakupem działki, by nie nabyć zanieczyszczonego terenu, który może przysporzyć sporo kłopotów. Należy także mieć na uwadze, że koszty badania geotechnicznego gruntu są nieporównywalnie niższe od kosztów samego zakupu działki. W związku z tym takie badanie pomaga ustrzec się przed wydatkami związanymi z koniecznością usuwania wad konstrukcyjnych budynku i daje możliwość, by zaprojektować dom tak, aby mieć pewność, że przetrwa on stabilnie przez długie lata.

