Broń palna marki Ruger - gdzie ją kupić?

Ruger to amerykańskie przedsiębiorstwo, specjalizujące się w produkcji broni. Siedziba firmy znajduje się obecnie w Southport, w Connecticut, a najbardziej znany asortyment to rewolwery i pistolety samopowtarzalne. Jako ciekawostkę warto dodać, że Ruger oferuje również świetnej jakości wyposażenie dla pasjonatów myślistwa i policji. Początek działalności amerykańskiej firmy to koniec lat 40., kiedy William Ruger i Alexander Sturm zdecydowali się na wynajęcie magazynu i konstruowanie w nim prostych pistoletów samopowtarzalnych z kalibrem .22 Long Rifle.

Pomysł na biznes okazał się strzałem w dziesiątkę, dlatego firma sukcesywnie zwiększała swoją ekspansję na rynku. Niestety, dwa lata po rozpoczęciu produkcji pistoletów, Sturm zginął w katastrofie lotniczej, a jedynym prezesem firmy pozostał Will Ruger. Pierwszy rewolwer marki pojawił się w 1953 roku i był to model Single-Six .22 LR, a w 1964 powstała jego sportowa wariacja – Super Single-Six.

Przełomowym rokiem dla Rugera okazał się 1955 rok. Wówczas powstał kultowy rewolwer Blackhawk, a osiem lat później – wzmocniona wersja Super Blackhawk. Czarny jastrząb miał kalibry: .357 Magnum, .44 Magnum, .30 Carbine, .45 Long Colt i .45 ACP. Pod koniec lat 70. pojawił się młodszy brat rewolweru Blackhawk – Redhawk. Czym wyróżnia się broń Rugera? Wszystkie rewolwery oparte są na jednoelementowym szkielecie, co gwarantuje ich świetną wytrzymałość i żywotność. Obecnie produkowane modele to m.in. Single-Six, Blackhawk, Redhawk, GP-100, Bearcat i Vaquero. Znajdziesz je na naszej stronie internetowej https://rparms.pl/.

Po zaakceptowaniu naszej polityki cookies możesz zaznaczyć wybrane opcje przeglądania amunicji, broni oraz niezbędnych akcesoriów. W naszej ofercie znajdują się nie tylko rewolwery i pistolety firmy Ruger, ale również Taurus, Smith&Wesson, czy też Sarsilmaz. Każda kategoria opatrzona jest filtrami wyszukiwania, by ułatwić Ci odnalezienie produktów, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb. Przechodząc do szczegółowego opisu broni, możesz znaleźć informacje na temat modelu, ceny, kalibru i innych parametrów technicznych. Każdy produkt posiada świetnej jakości zdjęcia, pokazujące jego ogólną estetykę oraz wybrane części konstrukcji.

Produkty dostępne w naszej ofercie mają świetną jakość wykonania, dzięki czemu są funkcjonalne, wytrzymałe i precyzyjne. Zakres ceny rewolwerów i pistoletów wynosi mniej więcej od 2 do 13 tysięcy. Z łatwością wybierzesz zatem model dopasowany do Twoich potrzeb, preferencji i możliwości finansowych.

Nasz sklep regularnie dodaje nowe promocje, z których możesz skorzystać, by kupić nowy, pięknie wykonany pistolet w atrakcyjnej cenie. Po dodaniu go do koszyka przejdź do szczegółów zamówienia, wybierz preferowaną formę dostawy i płatności. Kiedy sfinalizujesz zakupy, odbierzemy Twoje zamówienie i przystąpimy do jego realizacji. Każda broń jest odpowiednio zabezpieczona i objęta gwarancją producenta. Jeśli zdecydujesz się na wybór rewolweru lub pistoletu Ruger, możesz dorzucić do koszyka dodatkowe magazynki, futerał itp. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu https://rparms.pl/4-amunicja.

