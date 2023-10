Brama garażowa rolowana a segmentowa - która lepiej izoluje termicznie?

Izolacja termiczna - klucz do efektywności energetycznej

Izolacja termiczna bramy garażowej ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy garaż jest integralną częścią domu. Współczynnik przenikania ciepła (U) jest parametrem, który pozwala ocenić, ile energii ucieka przez bramę garażową. Im niższa wartość tego współczynnika, tym lepsza izolacyjność cieplna bramy. Warto zwrócić uwagę na to, że nowoczesne budownictwo stawia coraz wyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej, co znajduje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach i normach.

Brama rolowana - kompaktowa i energooszczędna

Bramy rolowane są znane ze swojej kompaktowej konstrukcji i doskonałej izolacji termicznej. Są wykonane z profili aluminiowych, wypełnionych pianką poliuretanową, co przekłada się na wysoką szczelność i izolacyjność. Dodatkowym atutem bram rolowanych jest ich zdolność do zwijania się w rolkę, co pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni w garażu.

Brama segmentowa - solidność i estetyka

Bramy segmentowe, zbudowane z horyzontalnych segmentów, również oferują wysoką izolację termiczną. Ich konstrukcja i użyte materiały pozwalają na osiągnięcie niskich wartości współczynnika U, co przekłada się na doskonałe właściwości izolacyjne. Bramy segmentowe są również cenione za swoją solidność i estetyczny wygląd.

Która brama lepiej izoluje termicznie?

Porównując oba typy bram pod kątem izolacji termicznej, trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę. Oba typy bram mogą oferować doskonałe parametry izolacyjne, a wybór odpowiedniego rozwiązania powinien zależeć od indywidualnych potrzeb i warunków montażu. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w bramę o wysokiej izolacji termicznej to inwestycja w komfort i oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowanie

Zarówno bramy garażowe rolowane, jak i segmentowe mogą zapewnić wysoką izolację termiczną, co przekłada się na komfort użytkowania i efektywność energetyczną budynku. Wybór odpowiedniego typu bramy powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami, warunkami montażu oraz budżetem. Inwestycja w dobrze izolowaną bramę garażową to krok w stronę zwiększenia komfortu życia i dbałości o środowisko naturalne.

Foto i treść: materiał partnera