BNP Paribas szuka wśród startupów narzędzia do liczenia śladu węglowego dla firm

- Coraz więcej przedsiębiorstw zobowiązanych jest do raportowania swojej emisyjności. Rośnie także świadomość, że ograniczony ślad węglowy może stanowić dla wielu firm przewagę konkurencyjną. W konsekwencji zwiększa się grono przedsiębiorstw, które podejmują działania minimalizujące wpływ ich działalności na środowisko naturalne. Chcemy wspierać naszych Klientów biznesowych w tych wysiłkach, m.in. dostarczając narzędzie, które w przystępny sposób pozwoli rzetelnie raportować dane dotyczące emisji. W tym celu szukamy rozwiązania, które będzie przyjazne dla użytkowników i pozwoli samodzielnie policzyć emisyjność prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi i nadchodzącymi standardami – mówi Jarosław Rot, Chief Sustainability Officer, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas poszukuje rozwiązań, które pozwolą użytkownikowi na proste i intuicyjne wprowadzanie danych i obliczanie emisyjności z Zakresów 1 i 2, a w niedalekiej przyszłości także z Zakresu 3. Narzędzie powinno umożliwiać generowanie raportów, również zanonimizowanych. Niezbędne jest zapewnienie zgodności z normami raportowymi. Do udziału w bieżącej edycji Office Hours zapraszane są podmioty, których rozwiązania przeszły etap MVP (minimum viable product).

- Skupiamy się na wersji webowej narzędzia. W trakcie rozmów z zainteresowanymi startupami będziemy weryfikować przede wszystkim, jaki jest mechanizm wyliczania śladu węglowego, jakie dane i w jaki sposób są implementowane do narzędzia, czy ich analiza jest jednakowa dla wszystkich branż oraz jaki jest poziom szczegółowości generowanego raportu. Ważne dla nas będzie zapewnienie poprawności wyliczeń, tj. certyfikacja metody. Będziemy pytać także o panel użytkownika i funkcje dla administratora – wyjaśnia Rafał Piotrowski z Zespołu Architektury banku.

Zgłoszenia, obejmujące pitch deck rozwiązania i informacje kontaktowe, należy przesłać do 10 lipca br. włącznie. Oceny dokonają eksperci m.in. z Zespołu Innowacji we współpracy z Obszarem Zrównoważonego Rozwoju i Obszarem Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa. Wybrane firmy zostaną zaproszone do udziału w Office Hours, które odbędą się 21 lipca br. w siedzibie Banku BNP Paribas w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2. W kolejnym kroku bank wskaże podmioty, które przejdą do etapu „Proof of Concept”.

Office Hours to autorski proces wypracowany przez ekspertów Banku BNP Paribas, który otworzył bank na współpracę z najlepszymi startupami. W ramach 20 edycji Office Hours, które odbyły się do tej pory, bankowi eksperci przyjrzeli się ponad tysiącu rozwiązań z Polski i zagranicy, z których blisko 20 zostało wdrożonych (np. chatbot EVA we współpracy z SentiOne bądź rozwiązanie dla Klientów głuchych z Migam). Podpisano także cztery umowy ramowe.

Firmy zainteresowane szczegółami i udziałem w Office Hours bank zaprasza do kontaktu pod adresem: officehours@bnpparibas.pl.