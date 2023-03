Blisko połowa Polaków popiera pomysł instalowania blokad alkoholowych w autach

Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³. Urządzenie to działa podobnie jak immobilizer. Do komputera samochodu w niewidocznym miejscu jest podłączony moduł centralny blokady, zaś w kabinie zamontowany zostaje jedynie sam sensor. Aby uruchomić silnik, kierowca w pierwszej kolejności musi dmuchnąć w ustnik, który sprawdzi jego stan trzeźwości – podobnie jak w przypadku standardowej kontroli drogowej.

Dla kogo blokady alkoholowe?

Blokada alkoholowa to rozwiązanie pełniące rolę złagodzenia kary za jazdę pod wpływem alkoholu. W myśl art. 182a Kodeksu karnego osoby, wobec których zastosowano zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi mogą wnioskować o zmianę kary na „zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową”. Postanowienie to jest jednak obarczone pewnymi warunkami:

zakaz był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w wypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat oraz,

postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania zakazu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Blokady alkoholowe są stosunkowo drogie. Zakup takiego systemu to koszt minimum 3 tys. zł oraz ok. 500 zł wynosi jego montaż. Jest to jednak wydatek, który umożliwi odzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, co jest bardzo ważne szczególnie dla zawodowych kierowców.

Polacy popierają blokady alkoholowe

Czy takie rozwiązanie może być skuteczne i realnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach? Z przeprowadzonego przez serwis autobaza.pl badania wynika, że blisko połowa ankietowanych jest zdania, że tak. Zaledwie 14% badanych natomiast nie potrafi tego jednoznacznie określić.

Blokady alkoholowe mają za zadanie nie tylko złagodzić karę dla przestępców drogowych. One przede wszystkim mają chronić innych uczestników ruchu. Alkolocki pozwalają na wyłączenie z ruchu drogowego osób, które nie powinny w nim uczestniczyć i stwarzają zagrożenie. Oczywiście nie wyeliminują problemu zupełnie – do tego nasze społeczeństwo musi niestety jeszcze dojrzeć. Potrzebna jest skuteczniejsza prewencja i edukacja antyalkoholowa już najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Mogą natomiast w znaczny sposób ograniczyć liczbę kierowców potencjalnie stwarzających sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu – komentuje Natalia Sokołowska, ekspert serwisu autobaza.pl.

UE stawia na edukację

Od lipca 2022 r. wszystkie nowe typy pojazdów wprowadzane na rynek europejski muszą mieć możliwość zamontowania blokady alkoholowej. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa do montowania blokad alkoholowych jako standardu w pojazdach służbowych w UE oraz do wprowadzenia w większej liczbie krajów programów rehabilitacji oraz obowiązkowych blokad alkoholowych dla sprawców wykroczeń związanych z jazdą w stanie nietrzeźwości.

ETSC zrealizowało także krótkometrażowym film dokumentalny, w którym dwóch uczestników belgijskiego programu rehabilitacji alkoholowej mówi o tym, jak stosowanie blokady alkoholowej zmieniło ich stosunek do alkoholu i pomogło im przestać prowadzić pod jego wpływem. Najważniejszym wnioskiem, płynącym z przedstawionych w filmie historii jest fakt, że żadna kara finansowa nie jest w stanie wpłynąć na wyobraźnię pijanego kierowcy. Instalacja blokady alkoholowej może natomiast nie tylko uchronić kierowców przed popełnieniem przestępstwa. Ma również pozytywny wpływ na inne aspekty – pozwala kierowcom być bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, a także skłania ich do większej odpowiedzialności społecznej.

Źródło informacji: Autoiso Sp. z o.o.

Foto: Jumpstory.com