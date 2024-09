Blisko co 4. polska firma z branży e-commerce jest zarejestrowana w województwach dotkniętych powodzią

W Polsce zarejestrowanych jest 68,9 tys. firm zajmujących się handlem internetowym, z czego prawie co 4. w województwach dolnośląskim, opolskim, lubuskim i śląskim, najbardziej dotkniętych obecną powodzią. Tak wynika z nowej analizy danych z Krajowego Rejestru Sądowego, przeprowadzonej przez wywiadownię Dun & Bradstreet gospodarczą na zlecenie Coolshop, jednego z liderów skandynawskiego rynku e-commerce i nowego gracza na polskim rynku.

Najwięcej firm z branży handlu online – trochę ponad 1/5 – jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim.

W województwie śląskim zarejestrowano blisko 12 proc. wszystkich działalności e-commerce w Polsce, co plasuje je na drugim miejscu pod tym względem.

Poza tym w pierwszej piątce znalazły się również województwa małopolskie (10,4 proc.) i wielkopolskie (9,8 proc.).

Województwo dolnośląskie zajmuje piąte miejsce (blisko 8 proc.).

Województwo lubuskie zajmuje piątą pozycję od końca, zarejestrowano w nim 2,8 proc. działalności z tego sektora.

W województwie opolskim odnotowano najmniejszy w Polsce odsetek zarejestrowanych firm z sektora e-commerce – tylko 1,7 proc.

Polacy chętnie robią zakupy online

Polski rynek e-commerce pod względem liczby nowo zakładanych firm należy do najszybciej rozwijających się w Europie.

Jednym ze skutków powodzi może być przyspieszenie tego tempa, jeśli część przedsiębiorców z zalanych terenów zdecyduje się mocniej rozwijać działalność online. Jest szansa, że firmy zmagające się ze skutkami powodzi poradzą sobie, jeśli otrzymają właściwą pomoc i będą w stanie dalej funkcjonować.

Na pewno ważne w tym wypadku jest wsparcie konsumentów i zrozumienie dla problemów mogących skutkować, chociażby, przejściowymi problemami z asortymentem czy dostawą.

Warto zwrócić uwagę na rządową propozycję wsparcia zakupu kas fiskalnych przez przedsiębiorców, którzy przez powódź stracili możliwość prowadzenia biznesu. Bez tych urządzeń legalne wznowienie działalności nie jest możliwe.

Ponad 40 proc. polskich e-commerce’ów w rękach kobiet

Polski handel internetowy jest mocno sfeminizowany – do kobiet należy 41,3 proc. zarejestrowanych w Polsce firm z branży e-commerce. W ogólnym zestawieniu wszystkich branż odsetek ten jest znacznie niższy i wynosi ok. 20 proc.

Wygląda na to, że polskie przedsiębiorczynie chętnie zwracają się ku nowoczesnym rozwiązaniom. Według raportu Sukcesu Pisanego Szminką, prawie ⅓ z nich planuje inwestować w narzędzia internetowe, które pomogą prowadzić firmę, a niemal 35 proc. już to zrobiło lub robi to stale.

Najwięcej polskich e-commerce’ów – prawie 60 proc. – należy do osób w wieku od 31 do 50 lat. Blisko 20 proc. jest własnością osób w wieku od 17 do 30 lat. W starszych grupach wiekowych udział ten systematycznie spada, chociaż, co ciekawe, 2,2 proc. firm zajmujących się sprzedażą internetową należy do osób powyżej 70. roku życia.

Andrzej Rzym, szef polskiego oddziału Coolshop