Biuro coworkingowe, czy to się sprawdza?

Zakładając działalność gospodarczą, czy to osoba pracująca zdalnie, tzw. freelancer utrzymujący się ze zleceń, czy mikroprzedsiębiorca tworzący swój własny produkt lub usługę poszukuje idealnego miejsca do pracy. Często się zdarza, że za biuro przez dłuższy czas służy sfera prywatnego mieszkania, wydzielone miejsce, osobny pokój w domu. Zdarzają się również takie osoby, które nie potrzebują specjalnie odseparowanego kąta aby efektywnie pracować. To z pewnością wyjątki, które lubią pracować nawet przy kawiarnianych stolikach czy na hamaku w parku. Co jednak, gdy narasta w nas potrzeba wydzielonego miejsca, która uratuje nas od rozpraszającej atmosfery życia codziennego w swoim własnych czterech kątach?

Jednym z ciekawszych rozwiązań związanych z systemem zdalnej pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej jest wynajmowanie biurka na godziny. Takie wykorzystanie przestrzeni do pracy w formie coworkingowej upodobali sobie mikroprzedsiebiorcy, freelancerzy, a przede wszystkim te osoby, które cenią sobie niezależność, elastyczność oraz otwartość na współpracę. Wszystkie te cechy łączy właśnie coworking, czyli nic innego jak wynajmowanie wspólnego biura z innymi osobami.

Wykorzystanie przestrzeni do pracy w bardzo atrakcyjnych cenach to alternatywa dla kosztownego wynajmu. Ponadto biura coworkingowe stanowią idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią siedzieć samotnie w jednym pomieszczeniu. Coworking pozwala na większy komfort pracy. Specjaliści mogą spokojnie skupić się nad zadaniem, przy jednoczesnej obecności i nawet wsparciu ze strony innych coworkerów. W takim biurze znajdują się zwykle niezbędne narzędzia do zdalnej pracy, jak wielofunkcyjny sprzęt, szybki dostęp do internetu, odpowiednie złącza i zasilacze, a także materiały biurowe. Bez problemu wystawisz zaległą fakturę, którą możesz wydrukować, zeskanujesz umowę, podpiszesz i wyślesz. Stałe łącze oraz komfort związany z niezbędnym sprzętem biurowym może tylko pomóc w rozwoju własnej, małej firmy. Korzystając z coworkingu można również zarejestrować adres swojej firmy w miejscu, gdzie znajduje się biuro.

Dla kogo biuro coworkingowe?

Dla mikroprzedsiębiorców, specjalistów w swojej dziedzinie, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, tego typu wynajem jest idealnym rozwiązaniem. Niekiedy praca wśród obcych ludzi z różnych branż sprzyja własnemu rozwojowi, poznaje się niebanalnych przedsiębiorców i osoby o różnych pomysłach. Może się okazać, że dzięki takim znajomościom nawiązane zostaną ciekawe współprace i zdobędzie się nowe zlecenia. Dla osób pracujących zdalnie biuro typu coworking wydaje się więc ciekawym rozwiązaniem na poradzenie sobie ze znalezieniem właściwego miejsca do działań.

Jaki zawód najlepiej sprawdza się w tego typu lokalach? Nie ma znaczenia czy jest to copywriter, tłumacz, programista. Każdy zleceniobiorca, mikroprzedsiębiorca, start-upowiec, którego specyfiką pracy jest usługa przez internet może korzystać z biur coworkingowych. Może to być również księgowa, która prowadzi biuro rachunkowe i świadczy swoje usługi online. Jeśli każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie a do swojej pracy nie potrzebuje niczego szczególnego oprócz internetu i odpowiedniego zaplecza, to prowadzenie biznesu w takim miejscu nie powinno stanowić problemu.

W takich biurach możesz swobodnie korzystać również z dostępnych na rynku programów do prowadzenia firmy online, które ułatwiają pracę. Takie narzędzia umożliwiają np. wystawianie faktur online, analizę i kontrolę wydatków, planowanie pracy poprzez CRM, prowadzenie wszelkiej ewidencji sprzedaży i zakupów, czy np. korzystanie z usług biura rachunkowego. Mając w biurze coworkingowym niezbędny sprzęt wydrukujesz odpowiedni dokument. Tego typu sprawdzonym narzędziem jest np. program Firmino.pl, które ułatwia prowadzenie biznesu w dowolnym miejscu na świecie. Co najważniejsze, często takie programy nic nie kosztują, gdyż można korzystać z darmowej wersji. Można również bez problemu przetestować funkcjonalności przez pełen miesiąc, instalując sobie demo. Takie narzędzia, szczególnie z rozbudowanymi funkcjami, sprawdzają się idealnie wśród współczesnych mikroprzedsiębiorców. Liczy się przede wszystkim szybkość, dostępność i skuteczność działań, czyli to, czym charakteryzują się osoby pracujące zdalnie w biurach coworkingowych.

Prowadzenie jednoosobowej firmy nie musi więc być uzależnione od własnego mieszkania lub drogiego wynajmu lokalu. Można swobodnie pracować korzystając z wynajętego biurka w biurach coworkingowych. Te świetnie wyposażone pomieszczenia na pewno dostarczą spokoju i wielu możliwości a osoby, które będą dzielić z nami przestrzeń, mogą zmotywować do efektywniejszej i bardziej kreatywnej pracy. Warto też mieć na uwadze odpowiednie zaplecze technologiczne, nawet we własnym zakresie w postaci funkcjonalnych rozwiązań informatycznych, które bardzo ułatwiają pracę zdalną. Z pewnością dla osób, które lubią twórczą atmosferę oraz motywujące osobowości biuro coworkingowe sprawdzi się idealnie.