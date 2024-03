Binance zaprezentował perfumy CRYPTO. Chce przyciągnąć więcej kobiet do świata kryptowalut

Perfumy CRYPTO zostały po raz pierwsze zaprezentowane w serii luksusowych reklam, mających na celu wzbudzenie publicznego zainteresowania i stanowiących zapowiedź kampanii. Ta strategia czerpie inspirację z konwencji reklam kosmetycznych, a jednocześnie ma na celu zakwestionowanie tradycyjnych form promowania kryptowalut i rzucenie wyzwania istniejącym poglądom na ich temat.

W kolejnym etapie kampanii zaprezentowano film, który pokazuje ustawienie stoiska pop-up promującego nowe perfumy w centrum handlowym. Jak wyjaśniono w filmie, ten z pozoru błahy ruch ma głębszy motyw: bezpośrednie zaangażowanie odbiorców w kontakt ze światem kryptowalut, z wykorzystaniem niekonwencjonalnego narzędzia do przyciągnięcia do tej branży większej liczby kobiet.

Odważny, wyraźny i celowo radykalny, CRYPTO to nie tylko zapach, który promujemy. To przesłanie dla kobiet, że mają istotną rolę do odegrania w rewolucji kryptowalutowej. Opierając się na własnych doświadczeniach w pracy w branży krypto, mogę powiedzieć, że widziałam na własne oczy nieoceniony wkład kobiet, które odważyły się wkroczyć w tę przestrzeń. Chcemy powiedzieć kobietom: nie bądźcie obojętne! Przebijcie te szklane sufity, kwestionujcie istniejące narracje i stańcie się częścią tej transformacji cyfrowej, która zmieni globalne finanse - mówi Rachel Conlan, Chief Marketing Officer w Binance.