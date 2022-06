BIK inwestuje w polski fintech Digital Fingerprints

Digital Fingerprints działa od 2017 r. i oferuje rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa oparte na biometrii behawioralnej. Spółka znajdowała się dotychczas w portfolio mAkceleratora – funduszu mBanku, specjalizującego się w inwestycjach w dynamicznie rosnące przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju.

Startup rozwija system bezpieczeństwa bazujący na biometrycznym profilu zachowania klientów, m.in. sposobie pisania na klawiaturze, korzystania z myszy komputerowej, czy aplikacji mobilnej. Algorytmy do budowy profili opracowane zostały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i przy użyciu procesów machine learning. Model biometryczny potrafi wychwycić anomalie w zachowaniu użytkownika, co pozwala wykryć oszukańczą operację oraz ostrzec np. bank przed nieuprawnionym przelewem z konta albo złożeniem wniosku kredytowego.

– Co najważniejsze, rozwiązanie jest transparentne dla użytkownika, zatem w żaden sposób go nie angażuje, nie wpływa też na jego zachowania ani nie ma związku z konkretną instytucją czy aplikacją. Dodatkowo, wypracowany model behawioralny podlega systematycznemu uaktualnianiu. Jak wiadomo, nasze zachowanie może z czasem się zmienić, więc i model będzie się zmieniał razem z nami – podkreśla Krzysztof Raczyński, prezes zarządu Digital Fingerprints.

Celem akwizycji jest włączenie technologii gwarantującej bezpieczeństwo banków i ich użytkowników w innowacyjną Platformę Biometrii Behawioralnej BIK. Digital Fingerprints dołącza tym samym do grupy już wdrożonych w BIK rozwiązań wykrywających fałszywe wnioski kredytowe w bankach oraz systemu ochrony wszystkich transakcji online z poziomu weryfikacji urządzeń

- Technologia wykorzystująca biometrię behawioralną była od dłuższego czasu obszarem naszych zainteresowań. Teraz koncepcja ma szansę szeroko wyjść na rynek, dzięki współpracy ekspertów BIK i Digital Fingerprints. To dla mnie ogromna satysfakcja, że doszło do tej synergii. Efektem będzie rozwiązanie, jakiego jeszcze nie było w sektorze finansowym w Polsce. Powiększy się ekosystem budowanych w Biurze Informacji Kredytowej platform, służących do prewencji i wykrywania wyłudzeń, dla większego bezpieczeństwa instytucji i ich klientów, również poza sektorem finansowym – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.

Biometria behawioralna jest uznana za metodę silnej autoryzacji klienta przez European Banking Authority. Banki, które skorzystają z tej technologii, nie muszą implementować innych mechanizmów autoryzacji, takich jak tokeny, SMS czy aplikacje mobilne.

Transakcja nabycia spółki Digital Fingerprints została sfinalizowana w wyniku porozumienia pomiędzy BIK S.A. a mAkceleratorem – funduszem założonym przez mBank.