Bibułki do skręcania – jak wybrać najlepszą?

Jakie są rodzaje bibułek?

Bibułki, nazywane również bletkami, to jeden z podstawowych elementów w zestawie palacza. Mogą służyć do ręcznego wykonywania tzw. skrętów lub przygotowywania papierosów przy pomocy specjalnej maszynki. Wyróżniamy bibułki smakowe oraz niesmakowe, a także wersje wybielane lub nie.

Papieros wykonany przy użyciu bibułki wybielanej wyglądem najbardziej przypomina klasyczny wyrób tytoniowy. Takie egzemplarze uzyskuje się w wyniku bielenia, na przykład za pomocą chloru, dlatego mogą one zmieniać ich smak. Warto sięgać po białe bletki wtedy, gdy nie są one rozjaśniane przy użyciu środków chemicznych. Bibułki niewybielane produkowane są z włókien roślinnych, które nadają im brązowawej barwy.

Przez palaczy szczególnie doceniane są bletki wykonane z organicznych, naturalnych materiałów. Na rynku dostępne są między innymi cienkie, niezmieniające smaku tytoniu bibułki z papieru ryżowego. Propozycją o nieco większej grubości są bletki wykonane z włókna konopnego. Oprócz tego wymienia się cienkie i stosunkowo szybko palące się bibułki z celulozy oraz tradycyjne egzemplarze wykonane z miazgi drzewnej.

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę przy zakupie bibułek, jest ich smak. Na początek standardową propozycją są klasyczne bletki bez smaku. Egzemplarze smakowe to bardzo ciekawe urozmaicenie, jednak warto po nie sięgać jedynie raz na jakiś czas, ponieważ swój barwny wygląd i smak zazwyczaj zawdzięczają barwnikom oraz aromatom.

Rozmiary bibułek

Oprócz materiału czy smaku warto również zwrócić uwagę na rozmiar bibułek. Klasycznym wyborem osób palących tytoń są bletki o rozmiarze 1 1/4 i długości około 75 mm. Bibułki 1 1/2 to szersze egzemplarze o podobnej długości, natomiast bletki typu King Size to już znacznie szersza i dłuższa opcja (około 110 × 52 mm), przydatna do przygotowywania skrętów w kształcie stożka. Z kolei bibułki King Size Slim to prawdopodobnie najpopularniejsze wśród klientów egzemplarze o długości około 110 × 44 mm.

To, jaki rodzaj bletki się wybierze, ma wpływ nie tylko na smak skręconego papierosa, ale i długość palenia, dlatego warto przetestować różne opcje i znaleźć wersję najlepszą dla siebie.