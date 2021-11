Bezpieczne zakupy w Internecie

Bezpieczne zakupy - wybór sklepu

Na początek zaczynaj od sklepów, które znasz i do których masz zaufanie. Na wyniki wyszukiwania wpływa wiele czynników i nie zawsze prowadzą one do najlepszych ofert. Natomiast jeśli znasz dany sklep, jest mniej prawdopodobne, że zostaniesz oszukany. Uważaj na błędy ortograficzne w adresie strony lub witryny korzystające z innej domeny najwyższego poziomu (na przykład .net zamiast .com) niż normalnie - to jeden za sposobów na podszywanie się pod znaną markę. Zwróć uwagę czy przy adresie sklepu internetowego jest ikona kłódki i czy zaczyna się on od "https" ("S" w tym przypadku oznacza secure, czyli "zabezpieczona"). Nigdy nie płać za nic za pomocą karty kredytowej w witrynie, która nie ma zainstalowanego szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Najlepiej w ogóle nic nie kupuj na takiej stronie, bo zdobyć certyfikat bezpieczeństwa SSL nie jest trudno, więc nawet jeśli taka strona nie jest oszustwem, to prowadzą ją niekompetentni dyletanci. Kłódeczka przy adresie nie jest gwarancją bezpieczeństwa, ale jej brak jest poważnym sygnałem ostrzegawczym. Zwróć też uwagę na dostępną w sklepach internetowych listę metod płatności i wysyłki - poważny sklep będzie miał ich wiele. W tej chwili standardem jest płatność kartą płatniczą, przelew online i BLIK oraz wysyłka paczki kurierem i do automatu paczkowego. Powinna też być dostępna wysyłka paczki z opcją płatności przy odbiorze. Zapłacisz za nią parę złotych więcej, ale nie ryzykujesz, że nieuczciwi sprzedawcy wezmą pieniądze i nie wyślą towaru. Jeżeli jednak coś takiego ci się zdarzy należy pamiętać o możliwości złożenia reklamacji u operatora kart kredytowych lub płatności online. Czasem to najskuteczniejszy sposób odzyskania pieniędzy. Zanim skorzystasz z usług nowego sklepu sprawdzaj opinie na jego temat w Internecie. Bądź ostrożny jeśli opinii jest bardzo mało.

Jak bezpiecznie kupować w sieci

Oprócz nieuczciwych sprzedawców zagrożeniem dla bezpieczeństwa kupujących są też przestępcy usiłujący wykraść dane osobowe klientów. Nie udzielaj więc nigdy zbyt wielu informacji o sobie. Sklepy internetowe zazwyczaj nie potrzebują Twojego numeru pesel albo daty urodzenia, żeby ci coś sprzedać. Za to jeśli takie poufne dane wyciekną, to można za ich pomocą sporo narozrabiać kradnąc twoją tożsamość. Jeżeli sklep wymaga od ciebie zbyt dużo danych osobowych, zachowaj szczególną ostrożność i może jednak zrób zakupy w sieci gdzieś indziej. Nie podawaj też nigdy więcej danych niż musisz, bo nawet największym serwisom zdarzają się wycieki. Jeżeli decydujesz się na założenie konta na stronie sklepu, używaj silnego hasła, a przede wszystkim nigdy nie używaj tego samego loginu i hasła na różnych stronach internetowych, bo jeżeli z jednej z nich wyciekną dane użytkowników, to hakerzy będą mieli dostęp do wszystkich twoich kont. Przed finalizacją zakupów upewnij się, że strona płatności to jest faktycznie twoja bankowość internetowa lub serwis płatności. Hakerzy czasem podstawiają fałszywą stronę udającą bezpieczne płatności internetowe albo bank żeby wyłudzić od użytkowników hasła i loginy. Pamiętaj, że twój bank ma stałe procedury logowania i weryfikacji zapewniające bezpieczeństwo transakcji - jeśli coś wygląda albo przebiega inaczej niż zwykle, lepiej się wycofać. Jeżeli masz możliwość, korzystaj z bezpiecznych form płatności takich jak BLIK, który nie wymaga wysyłania żadnych poufnych danych przez internet.

W branży e-commerce coraz większą popularnością cieszą się zakupy przez urządzenia mobilne. Jeżeli kupujesz mobilnie pamiętaj o kilku zasadach. Aplikacja sklepu, operatora kurierskiego, banku itp. zapewni ci większe bezpieczeństwo niż strona internetowa. Nigdy jednak nie instaluj aplikacji z nieznanego źródła, a wyłącznie z autoryzowanych sklepów - Google Play i App Store. Urządzenie mobilne, podobnie jak komputer, należy zabezpieczyć programem antywirusowym. Bardzo często używamy telefonu do potwierdzania płatności online. Jeżeli zakupy też robisz za jego pomocą, to stwarza to zagrożenie, bo wszystkie działania odbywają się na jednym urządzeniu. Staraj się wtedy mieć dodatkowe zabezpieczenie, np. w postaci karty kodów jednorazowych albo chociaż dodatkowego hasła, które znasz tylko ty. No i zabezpiecz hasłem całe urządzenie, oczywiście innym hasłem niż do bankowości internetowej i innych serwisów i usług. Nie korzystaj podczas zakupów z otwartych sieci WiFi, w których twoje dane mogą być przechwycone przez osoby trzecie. Bezpieczniej jest korzystać z internetu mobilnego. Uważaj też na wiadomości SMS żądające zapłaty lub dopłaty za zakupy albo za przesyłkę. Nie klikaj żadnych linków jeżeli nie oczekiwałeś otrzymania wiadomości. Jeśli nie jesteś pewien, spróbuj zweryfikować prawdziwość wiadomości innym kanałem - napisz wprost do sklepu, zadzwoń na infolinię, sprawdź w aplikacji.