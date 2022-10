Bezpieczeństwo pracowników w firmie – podstawowe informacje

Szkolenia bhp

Bez względu na to, na jakie stanowisko został przyjęty pracownik, musi on odbyć wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy ono także pracowników biurowych, którzy na co dzień nie są narażeni na wypadki czy urazy. Specjalista do spraw bhp lub wyznaczona osoba zwróci uwagę zatrudnionych osób na zagrożenia związane z ich pracą, powie jak ich unikać oraz jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia oraz życia. Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć w przeciągu 12 miesięcy od szkolenia wstępnego i rozpoczęcia pracy. Natomiast terminy kolejnych szkoleń okresowych uzależnione są od zajmowanego stanowiska i wynoszą odpowiednio:

Raz na rok – pracownicy fizyczni, których praca związana jest z dużym narażeniem zdrowia i życia

Raz na 3 lata – pozostali pracownicy fizyczni

Raz na 5 lat – osoby zajmujące stanowiska kierownicze, inżynierowie, technicy, projektanci, konstruktorzy maszyn

Raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi

Znaki bezpieczeństwa

W każdym zakładzie pracy oraz budynku użyteczności publicznej muszą znaleźć się znaki bhp. Umieszcza się je w widocznym dla każdego miejscu, tak aby mogły jak najlepiej spełniać swoją funkcję. Najczęściej spotykane i najbardziej powszechne są zielone znaki ewakuacyjne oraz czerwone tabliczki przeciwpożarowe, które wskazują na kierunek drogi ewakuacyjnej oraz rozmieszczenie gaśnic lub hydrantów wewnętrznych.

W przypadku zakładów produkcyjnych znaków bezpieczeństwa jest znacznie więcej i są one dopasowywane do stanowiska oraz związanych z nim zagrożeń. Na ścianach oraz w pobliżu urządzeń można zauważyć charakterystyczne znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu, które swoim wyglądem przypominają znaki drogowe. Ich znaczenie wynika z symbolu zastosowanego na tabliczce w jej centralnej części. Najczęściej takie znaki związane są z obsługą maszyn i zwracają uwagę na niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni, zmiażdżenia ciała, skaleczenia, porażenia prądem, poparzenia czy potknięcia oraz informują o konieczności sięgnięcia po środki ochrony indywidualnej, jak na przykład okulary, kaski czy rękawice.

Do znaków bezpieczeństwa zalicza się także instrukcje bhp oraz przeciwpożarowe, czyli prostokątne plansze tekstowe o wymiarach około 24,5 cm na 35 cm. Znajdują się na nich najważniejsze informacje związane z bezpieczną pracą na danym stanowisku, obsługą maszyn, czy przeciwdziałaniem wypadkom.

Ochrona zbiorowa i indywidualna

W każdym zakładzie pracy powinno się dążyć do wyeliminowania wszelkiego rodzaju zagrożeń. Często jest to niemożliwe, dlatego też stosuje się rozwiązania, które w znacznym stopniu zmniejszą niebezpieczeństwo, na które narażeni są pracownicy. W pierwszej kolejności powinno się sięgnąć po zbiorowe środki ochrony, które obejmą większą grupę osób. Mogą to być bariery, system wentylacji, ekrany przeciwrozpryskowe, osłony maszyn, rusztowania, siatki i balustrady.

Do tego dochodzi jeszcze cała gama wspomnianych już środków ochrony indywidualnej. Jak sama nazwa wskazuje, są one przeznaczone do ochrony poszczególnych osób i powinny zostać odpowiednio dopasowane. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku nauszników, kasków i gogli ochronnych, które muszą bardzo dobrze przylegać do głowy i zapewniać dobrą izolację przed zagrożeniami.

Fot. materiał partnera

Źródło: Publikacja partnera