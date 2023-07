Bezpieczeństwo na drodze a kamizelki ostrzegawcze

Certyfikowana kamizelka odblaskowa – jakie elementy zawiera?

Każda kamizelka ostrzegawcza wyprodukowana zgodnie z przepisami unijnymi powinna mieć wewnątrz oznaczenie EN 471. Dostępna w sklepie Högert Technik w kolorze pomarańczowym i żółtym, z odblaskowymi taśmami wokół korpusu, spełnia kryteria i wymagania stawiane odzieży ostrzegawczej.

Europejski standard techniczny wyróżnia trzy poziomy widoczności odzieży:

Klasa 1. Najniższy poziom widoczności. Tego typu kamizelki wykorzystywane są do celów innych niż ruch drogowy. Taśmy odblaskowe nie mogą być węższe niż 5 cm.

Klasa 2. Średni poziom widoczności. Oprócz dwóch poziomych taśm 5-centymetrowych mają też dwie pionowe taśmy w kierunku barków.

Klasa 3. Najwyższy poziom widoczności. Tej normy nie spełni kamizelka ostrzegawcza. Spełni ją natomiast kurtka z długim rękawem, wyposażona nie tylko w taśmy poziome i pionowe w kierunku barków, ale też po dwie wokół każdego z ramion.

Oferta kamizelek ostrzegawczych, którą znajdziesz na stronie https://hoegert.com/produkty/bhp/ochrona-ciala/odziez-ostrzegawcza/kamizelka/, obejmuje odzież dla profesjonalistów z różnych branż – budowlanej, transportu drogowego czy przemysłu. Jednak z powodzeniem można je wykorzystać także jako element odblaskowy osoby poruszającej się po drodze.

Bezpieczeństwo na drodze – zadbaj o widoczność!

Statystyki policyjne wskazują na największą liczbę wypadków na drogach z udziałem pieszych w miesiącach, w których brakuje światła, panują złe warunki atmosferyczne i zła widoczność – w listopadzie i grudniu.

Bardzo często piesi nie zdają sobie sprawy, jak późno zauważa ich kierowca jadącego z przeciwka samochodu. Nawet jeśli poruszają się prawidłowo po lewej stronie drogi, brak odzieży ostrzegawczej może sprawić, że kierowca zauważy użytkownika drogi dopiero wtedy, gdy obejmą go światła reflektorów.

Załóżmy, że kierowca jadący z naprzeciwka porusza się z prędkością 90 km/h. Światła mijania obejmą pieszego z odległości około 20-30 metrów. Przy takiej prędkości auto pokonuje około 25 m/sek. W ciągu sekundy nie jest on w stanie prawidłowo zareagować. W takich okolicznościach nietrudno o wypadek. Tymczasem wystarczy, by w tej samej sytuacji pieszy miał na sobie kamizelkę ostrzegawczą, by zwiększyć swoją widoczność nawet do 150 metrów! Taka odległość daje kierowcy znacznie większe pole manewru i chroni obie strony przed wypadkiem.

Oczywiście już same elementy odblaskowe, np. zawieszki czy opaski, zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Jednak kamizelka ostrzegawcza daje pieszemu pewność, że jest dobrze widoczny dla każdego pojazdu – zarówno po stronie uczestnika ruchu, jak i nadjeżdżającego z drugiej strony. Testy wykazały, że nawet pieszy poruszający się nieprawidłowo po prawej stronie jezdni (do czego nie zachęcamy!) jest bardziej bezpieczny w kamizelce ostrzegawczej niż uczestnik ruchu poruszający się prawidłowo bez odblasków.

Kamizelki ostrzegawcze dostosowane do potrzeb

W ofercie wspomnianego wcześniej producenta znajdziesz kamizelki w różnych rozmiarach – pamiętaj, by dopasować je do swoich gabarytów. Wprawdzie nie ma to większego wpływu na bezpieczeństwo, jednak z pewnością podnosi komfort użytkowania!

Zimą sprawdzą się kamizelki ostrzegawcze ocieplane. Chronią przed czynnikami atmosferycznymi i zapewniają ciepło w chłodne miesiące. Wybierając kamizelki dla pracowników, pamiętaj o zasadach wyznaczonych przez standardy unijne dla Twojej branży. Koniecznie też poinformuj wszystkich użytkowników o zasadach ich stosowania, m.in. wymogu noszenia kamizelki zawsze zapiętej.

Źródło:

Komenda Główna policji – Biuro Ruchu Drogowego, Wypadki Drogowe w Polsce w 2017 roku, Warszawa 2018, s. 33.

Foto: Adobe Stock, treść: materiał partnera