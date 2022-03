Bez biurka i krzesła - alternatywne pozycje do pracy

Najlepszym sposobem na to, żeby uniknąć bólu pleców jest przyjmowanie właściwych pozycji. Jest to możliwe nawet bez biurka i krzesła. Jakie powinniśmy znać alternatywne pozycje do pracy?

Na stojąco

Ponieważ mając pracę biurową większość czasu spędzamy siedząc przy biurku, przede wszystkim powinniśmy poznać alternatywne pozycje na stojąco. Podczas stania nasze ciało jest zupełnie inaczej ułożone, co od razu odczuwa kręgosłup. Z reguły jest on wtedy wyprostowany i o wiele lepiej rozciągnięty.

Jeśli musimy pracować na komputerze, chcąc przybrać pozycję stojącą, musimy zadbać o to, żeby mieć stojak, na którym będzie można postawić go na wygodnej dla nas wysokości. Nie musi być to profesjonalny mebel. Często wystarczy ułożyć laptopa na regale albo komodzie, na której najpierw ustawimy stos książek czy też większe pudełko. O wiele więcej możliwości jeśli chodzi o pozycje stojące, daje praca na smartfonie.

Jedną z pozycji, która pomoże odpocząć naszemu kręgosłupowi, jest stanie w podporze z jedną stopą na podwyższeniu. Można ułożyć ją na krześle, sofie, ławce czy innym meblu, którego wysokość będzie pozwalała trzymać nogę tak, żeby kolano od podpartej nogi znalazło się nieco wyżej niż biodra. Po chwili nogę warto zmienić. W ten sposób nie obciążymy żadnej ze stron.

Alternatywną pozycją jest stanie w podporze z jedną stopą na podwyższeniu z rotacją uda w biodrze. Najlepiej stosować je zamiennie.

Na siedząco

Alternatywne pozycje do pracy mogą być nie tylko stojące, ale również siedzące. Wielu osobom wydają się być one o wiele bardziej wygodne, chociaż tak naprawdę jest to kwestia przyzwyczajenia ciała. Jeśli na co dzień pracujemy na krześle, szukając alternatywy dobrze jest z niego zrezygnować. Najwygodniej będzie na podłodze, tuż przy ścianie. Żeby nie było nam zimno, ani za twardo, warto zainwestować w matę, ale tak naprawdę wystarczy nawet grubszy dywan czy koc.

Świetną pozycją, która pozwala wyprostować kręgosłup, jest najzwyklejszy siad prosty. Żeby się nie garbić, dobrze jest wykonywać go przy ścianie, maksymalnie dociskając do niej głowę, ramiona oraz lędźwie. Nogi powinniśmy wtedy maksymalnie prostować tak, żeby kąt między nimi a tułowiem był prosty. Ręce możemy wyciągnąć, co jest wygodne przy pracy na smartfonie albo ułożyć na stojaku, na którym będziemy trzymać laptopa.

W przysiadzie

Jeśli zależy nam na tym, żeby wzmacniać swoje ciało, chcąc odpocząć od krzesła i biurka, możemy pracować w przysiadzie. W tym przypadku najlepiej będzie, jeśli będziemy robić to przed krzesłem, pufem albo kanapą, na której ułożymy niezbędny sprzęt.

Przykładową pozycją jest przysiad, podczas którego nasze całe stopy stykają się z podłogą, a plecy są wyprostowane. Przednia część ciała może być nieco pochylona, a ręce ułożone tak, żeby łokcie rozpychały kolana. Taka pozycja pozwala świetnie otworzyć miednicę.

więcej inspirujących treści znajdziesz na portalu Uzdalnieni.pl