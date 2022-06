Automatyzacja procesu produkcji za pomocą robotów przemysłowych

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to inaczej mówiąc czwarta rewolucja przemysłowa, która charakteryzuje się zwiększoną automatyzacją i robotyzacją. Przemysł 4.0 nazywany jest również inteligentną produkcją. Fabryki mają na celu produkować towary bardziej wydajnie i efektywnie, a w razie potrzeby szybko dostosować się do zmian. Wbrew pozorom przemysłu 4.0 nie tworzą roboty, lecz ludzie. Nowe technologie tylko ułatwiają tę rewolucję.

Efektywna produkcja ma miejsce dzięki pracownikom na stanowiskach, takich jak:

programista maszyn sterowanych numerycznie,

programista robotów przemysłowych,

programista robotów spawalniczych,

programista sterowników PLC.

Problemy czwartej rewolucji przemysłowej

Mimo że sztuczna inteligencja staje się coraz popularniejsza, to jednak ludzie są odpowiedzialni za obsługę maszyn i robotów.. Stąd też konieczność stałego rozwoju człowieka, umiejętność zaadaptowania się do nowych warunków pracy cechują idealnych pracowników. Operatorzy robotów muszą liczyć się z koniecznością stałego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Operatorzy maszyn CNC powinni być także w gotowości do przezbrojenia maszyn, a programiści sterowników PLC do zmian na liniach produkcyjnych. Nie ma rozwoju bez szkoleń, stąd też nie tylko zakłady produkcyjne, ale również szkoły i ośrodki szkoleniowe powinny się zmieniać. Największym problemem czwartej rewolucji przemysłowej jest niedobór wykwalifikowanej kadry, stąd też przemysł, mimo że rozwija się w szybkim tempie, to jednak nie w zawrotnym.

Przemysł 4.0 daje nowe możliwości pracownikom produkcyjnym, którzy w krótkim czasie z pracownika fizycznego mogą stać się operatorem maszyn CNC, czy też programistą robotów przemysłowych i spawalniczych. Jesteś zainteresowany pracą w branży przemysłowej? Sprawdź specjalistyczne kursy i szkolenia z nowoczesnych technologi wykorzystywanych w przemyśle: https://akademiadlaprzemyslu.pl/

Przemysł 4.0 – nowe możliwości

Czwarta rewolucja przemysłowa daje nam niemalże nieograniczone możliwości rozwoju. Osoba na stanowisku operatora robotów przemysłowych dzięki bogatemu doświadczeniu i szkoleniom może szybko stać się programistą i integratorem robota przemysłowego. A to tylko jeden z przykładów, których jest naprawdę wiele. Technologia rozwija się dzięki człowiekowi, ale przede wszystkim człowiek rozwija się dzięki nowym technologiom.

Przemysł 4.0 w Polsce dopiero się rozwija, dlatego warto skorzystać z możliwości, jakie dają nam specjalistyczne szkolenia i kursy. Trzeba zaznaczyć, że stanowiska pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych często mają wspólne elementy, np. elektronik często wykonuje obowiązki automatyka, ponieważ dysponuje podstawową wiedzą z programowania sterowników PLC.

Operator maszyn CNC, w zależności od fabryki może sprawdzić się na stanowisku technologa i programisty CNC. Osoby pracujące na tzw. utrzymaniu ruchu muszą mieć elementarną wiedzę z zakresu elektroniki, automatyki, budowy maszyn CNC, a także samego programowania maszyn oraz sterowników logicznych.