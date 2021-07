Auschwitz i Wieliczka – czy warto je odwiedzić?

Auschwitz – wycieczka w mroczne czasy II wojny światowej

Od czasów II wojny światowej minęło już niemal 80 lat, więc jest już kilka pokoleń, które znają ten okres jedynie z opowiadań i książek. Wiele z tych historii wydaje się tak okrutna i bestialska, że trudno przyjąć do wiadomości, iż wydarzyły się naprawdę. W zrozumieniu wydarzeń z tamtych lat może pomóc zwiedzanie obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau, który jest niemym świadkiem wydarzeń z czasów drugiej wojny światowej.

Odwiedzając Auschwitz możemy przejść trasę, którą pokonywali więźniowie od wyjścia z wagonów bydlęcych, poprzez mieszkanie w barakach, aż po śmierć w komorach gazowych. Oglądając ekspozycję muzealną widzimy jak hitlerowcy zabierali im wszystko, nawet imię i nazwisko, a po przyjęciu do obozu stawali się oni jedynie numerem, który każdy z nich miał trwale wytatuowany na ręce.

Wieliczka – perełka wykuta w soli

Kopalnia Soli w Wieliczce służąca od setek lat przyciąga niezwykłością podziemnych korytarzy, zachwyca i urzeka. Podczas zwiedzania można poznać lepiej historię wydobycia soli, poznać pracę górników oraz przejść przez labirynt korytarzy wykutych w soli. W czasie wędrówki niejednokrotnie pojawią się wyrazy niedowierzania, że takie cuda mogły powstać z soli. W szczególny zachwyt wprawi nas z pewnością kaplica św. Kingi, w której wszystkie dekoracje, począwszy od figur, poprzez płaskorzeźby, a na żyrandolach skończywszy, są wykonane z soli. Zwiedzanie kopalni to jednak nie tylko uczta dla oka, ale i dla ciała, bo panuje tam specyficzny mikroklimat, który ma doskonałe działanie na górne drogi oddechowe.

Patrząc na to, co zostało napisane powyżej nikt już chyba nie ma wątpliwości, że wycieczka do Auschwitz i Wieliczki powinna się znaleźć w programie zwiedzania okolic Krakowa. Te dwa miejsca bardzo różnią się od siebie, oferując zupełnie inne przeżycia podczas zwiedzania, ale warto tak zaplanować czas, by znaleźć miejsce na odwiedzenie ich obu. Są one położone na tyle blisko od Krakowa, że przy dobrej logistyce można zwiedzić je w ciągu jednego dnia, a dzięki temu przy krótkim pobycie w grodzie Kraka nie trzeba decydować, które z nich wybrać.