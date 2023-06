Ataki typu Picture in Picture mogą oszukać filtry bezpieczeństwa

Przykład ataku PiP: wiadomości podszywającej się pod ofertę linii Delta z marketingowym obrazkiem, do którego podpięto złośliwy link

Cyberprzestępcy są coraz bardziej innowacyjni w swoim podejściu do ataków phishingowych, a systemy bezpieczeństwa mają problem z nadążeniem za nimi. Aktualizując stare taktyki za pomocą nowych narzędzi, jak sztuczna inteligencja, czynią phishing bardziej przekonującym i niebezpiecznym dla większej liczby potencjalnych ofiar.

Atak typu "Picture in Picture" (PiP) polega na umieszczaniu złośliwych linków w atrakcyjnych, marketingowych obrazach przez cyberprzestępców. Przestępcy łączą zdjęcia, na przykład prezentujące karty podarunkowe lub programy lojalnościowe popularnych marek, z złośliwymi adresami URL. Kiedy użytkownik kliknie na obraz, zostaje przekierowany do niebezpiecznej strony, co może prowadzić do kradzieży danych czy strat finansowych.