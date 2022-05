Asmodee Digital wydawcą Dark Envoy - RPG autorstwa polskiego studia Event Horizon

Dark Envoy to RPG z taktyczną walką w czasie rzeczywistym i trybem kooperacji online, w którym światy magii i technologii nieustannie się przenikają. Gra w kreatywny sposób łączy klasyczne elementy gatunku z nowymi rozwiązaniami i wciąga gracza w mroczną, angażującą przygodę. Tytuł zadebiutuje w tym roku, a docelowo ma się pojawić w wersji na PC, oraz na konsole.

W Dark Envoy gracze kierują losami Kaeli i Malakaia, dwojga rodzeństwa, potomków weteranów. Ich początkowo beztroskie wyprawy w poszukiwaniu ukrytych skarbów przeradzają się w misję, której prawdziwym celem jest odkrycie mrocznych kart historii. W przyspieszonej lekcji dojrzewania, w której towarzyszą im przyjaciele i sojusznicy, przekonują się, że nic nie jest oczywiste, a chaos wojny mogą przetrwać tylko najwytrwalsi.

- Od samego początku prac nad Dark Envoy chcieliśmy, by z naszym przyszłym wydawcą łączył nas szacunek dla społeczności graczy i chęć do eksperymentowania z mechanikami, otwartość na nowe spojrzenie na gatunek RPG – komentuje Krzysztof Monkiewicz, CEO Event Horizon. Asmodee Digital przykłada dużą wagę do jakości wydawanych tytułów, co pozwala nam realizować naszą wizję tworzenia gier, które będą wyjątkowym przeżyciem dla graczy.

Asmodee Digital jest częścią Grupy Asmodee. Firma zbudowała swoją pozycję tworząc, lokalizując i dystrybuując najbardziej rozpoznawalne gry planszowe i cyfrowe od ponad 27 lat. Obecnie francuski koncern zatrudnia 2300 pracowników, działających w 22 zespołach na całym świecie. Asmodee Digital, odpowiedzialny za wydanie Dark Envoy, ma prawie dziesięcioletnie doświadczenie w pracy nad takimi tytułami jak Gloomhaven (adaptacja cyfrowa gry uznanej w prestiżowym rankingu BoardGameGeek za najlepszą grę w historii), CATAN, Ticket to Ride, The Lord of the Rings: Adventure Card Game czy Splendor.

- Cieszymy się, że możemy współpracować z utalentowanym zespołem Event Horizon przy wydaniu Dark Envoy, niebanalnego RPG z elementami taktycznymi – powiedział Nicolas Godement, szef operacyjny w Asmodee Digital. Poszerzamy nasze portfolio o nowe gatunki i zdobywamy kolejne grupy odbiorców, a Dark Envoy doskonale wpisuje się w naszą wizję proponowania społeczności zróżnicowanych i angażujących produkcji. Z niecierpliwością czekamy na premierę Dark Envoy i na to, by zabrać graczy w tę wyjątkową podróż.