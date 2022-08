Aranżacja małej łazienki z prysznicem i pralką - jak urządzić łazienkę?

Kabina prysznicowa z niskim czy wysokim brodzikiem? A może wanna?

Do małej łazienki w bloku zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest montaż kabiny prysznicowej. Taka inwestycja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty rachunków za wodę, a do tego jest bardzo wygodna. Optymalnym rodzajem kabiny będzie model narożny lub przyścienny, kształt natomiast to kwestia wizji aranżacyjnej i gustu. Jeśli chodzi o brodzik w małych łazienkach bez wanny, odgrywa on dość istotną rolę. W zależności od potrzeb domowników może przybierać formę tradycyjną, głęboką i z siedziskiem doskonałą dla dzieci lub niską dobrą dla osób starszych. Kabina prysznicowa może być również pozbawiona brodzika, wtedy mówimy o designerskiej kabinie walk-in. Jeśli rozkład wnętrza niewielkiej łazienki na to pozwala, można pokusić się o montaż niewielkiej wanny, najlepiej z natryskiem zamontowanym na ścianie bądź suficie oraz solidną szybą ochronną.

Pralka w niewielkiej łazience

W kwestii pralki do wyrobu jest kilka opcji. Pierwszą z nich jest mała pralka ładowana od góry - dostępne na rynku modele są wąskie, ale pojemne, więc powinny sprostać oczekiwaniom całej rodziny. Kolejną propozycją są niestandardowe sprzęty o głębokości mniejszej niż klasyczne pralki, a więc zajmujące o wiele mniej miejsca. Dobrym rozwiązaniem pozwalającym na wykorzystanie każdego skrawka przestrzeni jest też montaż pralki w zabudowie - dzięki temu zyskujemy dodatkowy blat nad urządzeniem lub szereg szafek i półek do przechowywania kosmetyków, preparatów i środków czystości,

Oświetlenie, kolorystyka, dekoracje - mają znaczenie w małej łazience

To, że łazienka jest mała nie znaczy, ze nie może być estetyczna i stylowa. Nowoczesne aranżacje zachwycają połączeniem funkcjonalnych rozwiązań z atrakcyjnym wizualnie wystrojem. W niewielkim pomieszczeniu dobrze sprawdzą się jasne kolory, klasyczne wzory kafelek, obszerne lustra optycznie powiększające wnętrze, a także oświetlenie ukryte w podwieszanym suficie. Jeśli chodzi o dekoracje, warto kierować się zasadą „mniej znaczy więcej”, wybierając wyraziste i przyciągające wzrok, ale pojedyncze dodatki.