analitycy podsumowują 2023 rok na rynkach finansowych

W 2023 roku inflacja mogła być najprawdopodobniej najczęściej odmienianym słowem przez przypadki. Walka z tym problemem była największym wyzwaniem mijających miesięcy, co sprawiało, że banki centralne musiały działać.

Z całą pewnością mijający rok upłynął nam pod hasłem walki z inflacją. Wypada docenić to, jak dużo na tym polu udało się osiągnąć, jednak nie należy zapominać, że to wcale nie jest koniec walki. Uważam jednak, że to nie dezinflacja pozostanie hasłem 2023 roku, a pivot, który budził największe emocje na rynkach. Zmiana nastawienia bankierów centralnych kiełkowała w głowach inwestorów przez większość ostatnich miesięcy, lecz dopiero w grudniu została potwierdzona przez FED (czekamy jeszcze na EBC) - mówi Krzysztof Adamczak, analityk walutowy w Walutomat.pl.