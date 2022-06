Alternatywą do kupowania walut w kantorach coraz częściej są karta płatnicza i smartfon. Są bardziej opłacalne, bezpieczne i wygodne

Z ubiegłorocznego badania GfK Polonia, zrealizowanego dla Banku Millennium, wynika, że połowa turystów zabiera ze sobą wyłącznie gotówkę, a 43 proc. turystów wymienia ją w kantorze. Płatności gotówkowe są jednak problematyczne – trzeba dokładnie wyliczyć kwotę potrzebną na pokrycie kosztów wyjazdu, a podróżowanie z dużą sumą w gotówce nie jest do końca bezpieczne i trzeba się liczyć z ryzykiem kradzieży.

– Nie jest to rozwiązanie ani wygodne, ani bezpieczne. Z drugiej strony respondenci wskazywali też, że bardzo chętnie otrzymaliby dodatkową usługę np. do konta bankowego, która pozwalałaby na korzystne przeliczanie zagranicznych wydatków. Dotyczy to głównie ludzi młodych, poniżej 25. roku życia – wskazuje agencji Newseria Biznes Szymon Kuchciak, kierujący Wydziałem Kart Płatniczych w Banku Millennium.

Przeliczenie transakcji w walucie obcej na złote to zazwyczaj proces złożony z kilku elementów (kurs waluty, prowizje etc.), które mogą znacząco zawyżyć finalny koszt przewalutowania płatności wykonanych za granicą. Właśnie dlatego przed zagranicznymi wakacjami wielu Polaków szuka płatniczych alternatyw – zdaje się na gotówkę, zakłada konta walutowe albo korzysta z elektronicznych kantorów.

Ponad połowa badanych przez Visę podkreśla, że podczas podróży zagranicznych chciałaby płacić kartą lub smartfonem/smartwatchem. To efekt przyzwyczajenia do płacenia w cyfrowy sposób na co dzień. Polacy cenią te płatności m.in. za wygodę, szybkość, brak ryzyka utraty gotówki i bezpieczeństwo. Jeśli turyści decydują się na płatności kartą, zdecydowana większość używa tej samej, którą stosuje w Polsce, a tylko 19 proc. korzysta z innej.

– Polacy są coraz bardziej świadomi istnienia różnego rodzaju rozwiązań, które pomagają im w korzystnym rozliczaniu wydatków zagranicznych. Z drugiej strony oczekują, że te rozwiązania będą coraz bardziej przyjazne i coraz bardziej dostosowane do ich potrzeb – mówi kierownik Wydziału Kart Płatniczych w Banku Millennium, który w kwietniu wprowadził nową funkcjonalność dla osób, które lubią podróżować. Klienci z kontem Millennium 360 mogą korzystać z karty do konta, dzięki której mają dostęp do wszystkich walut świata po atrakcyjnych kursach walutowych organizacji płatniczych, bez marży banku za przewalutowanie do kwoty 1 tys. zł.

Warto dodać, że w innych bankach i usługach finansowych, jak np. Revolut, ZEN, czy Walutomat już od kilku lat istnieją podobne rozwiązania. Dzięki nim wymiana walut w aplikacji czy płacenie za granicą jest mniej kosztowne i znacznie bezpieczniejsze niż w przypadku korzystania z gotówki.