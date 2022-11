Agregaty przemysłowe na budowie - funkcjonalność i ułatwienia, na które warto postawić

Agregaty malarskie - dlaczego warto na nie stawiać w budownictwie i przemyśle?

Odpowiednio dobrany agregat malarski przyspiesza prace zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia. Są to urządzenia, które sprawdzą się nie tylko do malowania ścian, ale też nakładania tynków, malowania dachów czy zabezpieczania powłok preparatami antykorozyjnymi czy impregnatami. Rzecz jasna trzeba znaleźć odpowiednie urządzenie.

Można zdecydować się na agregaty tłokowe, które wyposażone są w płytki. Dzięki nim można sterować przepływem farb. Sprawdzą się nie tylko do malowania, ale też jako maszyna do nakładania farby strukturalnej czy też szpachli. Alternatywą dla nich są agregaty tłokowe, które można nazwać uniwersalnymi. Mogą być wykonane z aluminium, mosiądzu czy też stali nierdzewnej. Takie agregaty można używać zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz domów, bloków czy budynków użytku publicznego. Wyróżniamy też agregaty tłokowe elektryczne, które szczególnie wykorzystuje się w pomieszczeniach. Są w pełni bezpieczne i nie generują zanieczyszczeń. Na zewnątrz można stosować modele spalinowe, które sprawdzają się również tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia agregatu do prądu.

Agregaty malarskie - jak dobrać wielkość dyszy?

Agregaty malarskie przemysłowe mogą różnić się wielkością dyszy i ma ona wpływ na to, jaki rodzaj farby się stosuje. Dla farb poliuretanowych sprawdzą się dysze od 0,009" do 0,013". Taka wielkość dyszy sprawdzi się także do farb chlorokauczukowych czy poliwinylowych. Do farb olejnych warto wybrać dysze o wielkości 0,015". Jeszcze większa dysza, bo o wielkości 0,017" jest odpowiednia dla farb akrylowych oraz gruntów. Dysza do malowania farbami lateksowymi powinna mieć wielkość 0,021". Do farb epoksydowych najlepiej sprawdzają się dysze o wielkości 0,025". Pamiętajcie, że wybierając odpowiedni agregat możecie przyspieszyć pracę, ale też dotrzeć w miejsca trudnodostępne.

Agregat malarski Graco GX-21 Cordless - do jakich prac budowlanych się sprawdzi?

Ten agregat zapewnia wykończenie bez smug, ale też świetne krycie malowanej powierzchni. Co istotne Graco GX-21 Cordless ma kompaktowy rozmiar. Dzięki temu można go łatwo i szybko przenosić. Jest to agregat wyposażony w elektryczną pompę tłokową. Posiada też natrysk farb bezpośrednio z pojemników od 1 do 30 l. Agregat malarski Graco GX-21 Cordless to świetny wybór do prac remontowo-budowlanych wewnątrz budynku. Sprawdzi się zarówno do malowania ścian w domach jednorodzinnych czy mieszkania, ale i budynkach użytku publicznego.

Wielozadaniowość w pełnej krasie, czyli agregat malarski Graco ASM H 3750

Agregat malarski Graco ASM H 3750 to urządzenie wielofunkcyjne, które powinno znaleźć się na wyposażeniu każdej firmy remontowo-budowlanej, której zależy na perfekcyjnej jakości usług, ale też szybkości wykonania prac. Ten agregat malarski ma naprawdę imponujące funkcje i możliwości, a więc rzeczywiście można go wykorzystać nawet w trudnych warunkach. Wart wiedzieć, że to urządzenie przeznaczone jest do natryskiwania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Graco ASM H 3750 Pozwala na natrysk wieloma rodzajami farb, a także masy szpachlowej. Co istotne sprawdzi się też do nakładania powłok ogniochronnych. Można nim nakładać też gładzie. Musimy też wspomnieć, że ma tak dobry przepływ materiału, iż dwie osoby mogą prowadzić prace natryskowe. Imponujące są też parametry techniczne tego urządzenia, do których można zaliczyć silnik bezszczotkowy z wentylatorem chodzącym. Urządzenie umożliwia nakładanie jednolitej struktury i to bez powstawania krawędzi.

Agregat malarski WIWA PHOENIX GX 32:1 - idealne rozwiązanie nie tylko do obróbki drewna

Agregat malarski WIWA PHOENIX GX 32:1 jest urządzeniem wspomaganym powietrzem. Przede wszystkim sprawdzi się do obróbki drewna, ale nie tylko, bo to także dobry wybór do obróbki metali. To urządzenie najlepiej sprawdza się w przemyśle, ale też w handlu.

WIWA PHOENIX GX 32:1 to urządzenie mobilne, które można łatwo przewozić, co jest również niezwykle wygodne. Sprawdzi się do malowania, jak i zabezpieczania zarówno małych, jak i większych powierzchni. Producent zastosował bezolejowy silnik pneumatyczny. Tę pompę można też wykorzystać do systemów natryskowych czy systemów obiegu farby.

Powyższe agregaty malarskie to jedynie niewielki wycinek z oferty firmy RESIN Przemysłowe Techniki Lakietnicze która jest oficjalnym dystrybutorem profesjonalnych urządzeń o zastosowaniach przemysłowych a także prowadzi w Małopolsce autoryzowany serwis i wypożyczalnię agregatów malarskich.

