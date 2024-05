Adecco straszy, że w tej dekadzie AI wytnie 83 mln miejsc pracy

Adecco, znana firma zajmująca się rekrutacją i doradztwem personalnym, opublikowała niedawno raport, w którym przedstawia pesymistyczną wizję wpływu sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji na globalny rynek pracy. Według raportu, aż 41% ankietowanych firm planuje zmniejszyć liczbę etatów w ciągu najbliższych pięciu lat, co ma wynikać z postępów we wdrażaniu nowych technologii.

Warto jednak przyjrzeć się bliżej tym alarmującym danym. Dorota Gardoń, ekspertka z BPSC, zwraca uwagę, że choć AI i automatyzacja faktycznie mogą eliminować niektóre stanowiska, to jednocześnie tworzą nowe możliwości zawodowe.

Przykładowo, w raporcie wskazano obszary takie jak analityka danych, technologie związane ze zmianami klimatycznymi czy cyberbezpieczeństwo jako te, które mogą generować nowe miejsca pracy i stymulować innowacje.

Ponadto, istnieją liczne przykłady z przeszłości, kiedy to obawy przed nowymi technologiami okazywały się przesadzone. Według raportu Banku Światowego z 2019 roku, rewolucja cyfrowa w krajach rozwiniętych nie doprowadziła do masowego bezrobocia, a wręcz przeciwnie - przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia. Podobnie, automatyzacja procesów produkcyjnych w XIX i XX wieku nie zniszczyła miejsc pracy, lecz doprowadziła do ich przesunięcia do innych sektorów gospodarki.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z raportem Adecco, aż 66% liderów biznesowych woli pozyskiwać specjalistów od AI z zewnątrz, zamiast inwestować w rozwój umiejętności obecnej kadry.

Taka postawa może z jednej prowadzić do marnotrawienia potencjału pracowników i utrudniać transformację firm w kierunku gospodarki opartej na nowych technologiach.

Z drugiej strony to ogromna szansa na wzrost zapotrzebowania na usługi firm z różnych obszarów gospodarki, wyspecjalizowanych w wykorzystaniu AI w danej specjalizacji.

Mimo iż 57% liderów wyraża niepewność co do zdolności zarządów do zrozumienia ryzyka i możliwości, które niesie ze sobą sztuczna inteligencja, to nie można tej technologii oceniać jednoznacznie negatywnie. Jak podkreśla Dorota Gardoń, wspomniana niepewność sygnalizuje lukę w kompetencjach i może wskazywać, że wiele firm jest niegotowych na nadchodzące zmiany technologiczne.

To z kolei stanowi ogromną szansę dla młodych ludzi i ich firm, którzy za kilka lat wejdą na rynek ze znacznie lepszymi umiejętnościami wykorzystania AI.

Jak już wspomniano wyżej, raport Adecco wskazuje bowiem, że analityka dużych danych, technologie związane ze zmianami klimatycznymi oraz cyberbezpieczeństwo mogą generować nowe miejsca pracy, zmieniać branże i wprowadzać innowacje. I mimo, iż obecnie tylko 34% liderów biznesowych deklaruje, że planuje inwestować w rozwój umiejętności obecnej siły roboczej w odpowiedzi na te zmiany, to odsetek ten w kolejnych latach z pewnością wzrośnie.

Zmiany na rynku pracy są nieuniknione, ale sposób, w jaki na nie zareagujemy, może zdecydować o naszej przyszłości zawodowej. Sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą być postrzegane jako zagrożenie, ale równie dobrze mogą stanowić szansę na rozwój nowych umiejętności i kompetencji.

Co można zalecić firmom i pracownikom w obliczu zmian technologicznych?

Inwestujcie w podnoszenie kwalifikacji i uczenie się przez całe życie, aby być przygotowanym na nowe wyzwania.

Otwórzcie się na zmiany i nie lękajcie się nowych technologii - one nie zniszczą miejsc pracy, a raczej je przemodelują.

Stawiajcie na interdyscyplinarność i łączenie kompetencji technicznych z “miękkimi” umiejętnościami, takimi jak kreatywność czy praca zespołowa.

Wdrażajcie nowe rozwiązania w sposób przemyślany i stopniowy, tak aby nie tracić wartościowych pracowników i ich wiedzy.

Dbajcie o kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, szacunku i otwartości na zmiany - to klucz do sukcesu w epoce cyfrowej transformacji.

Foto: chandlervid85, Freepik