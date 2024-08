68 proc. Polek i Polaków oczekuje, że sztuczna inteligencja sprawi, że będą mniej myśleć o obowiązkach domowych

32% Polek i Polaków chciałaby, aby AI pomogła w powtarzalnych obowiązkach

70% badanych zgadza się, że wykonywanie codziennych czynności staje się łatwiejsze dzięki AI, zyskując tym sposobem więcej czasu na przyjemności

Jednymi z wyzwań dnia codziennego, z którymi mierzą się Polacy to zarządzanie stratami energii w urządzeniach i zapobieganie marnotrawieniu żywności w lodówkach

AI to więcej czasu na przyjemności!

Z globalnych badań Samsung, przeprowadzonych w październiku 2023 roku wynika, że planowanie domowych czynności pochłania aż 86% czasu, który normalnie moglibyśmy przeznaczyć na ich faktyczne wykonanie. Ten stan, określany jako „niewidzialne obciążenie”, ma negatywny wpływ na nasze samopoczucie, wywołując niepokój i stres jeszcze zanim przystąpimy do pracy. Badanie, w którym uczestniczyło ponad 6 tysięcy respondentów z różnych krajów Europy, w tym z Polski, pokazało, że przeciętna osoba odpowiada za co najmniej siedem różnych obowiązków domowych, zajmujących nawet 30 godzin tygodniowo — co odpowiada niemal pełnemu etatowi.

To wyzwanie, z którym AI może pomóc sobie poradzić

Według najnowszych danych pochodzących z badania “Sztuczna inteligencja w sprzęcie domowym”, Polki i Polacy dostrzegają potencjał sztucznej inteligencji w ułatwianiu codziennych zadań.

Co trzeci Polak (32%) chciałby, aby AI pomogła w monotonnym wykonywaniu powtarzalnych obowiązków, a 31% oczekuje, że AI pomoże w ich szybszym i sprawniejszym wykonaniu.

Dodatkowo prawie co czwarty respondent (24%) pragnie, aby AI dostarczała gotowych sposobów na ułatwienie codziennych obowiązków.

Większość badanych (70%) zgadza się, że wykonywanie codziennych zadań domowych staje się łatwiejsze dzięki AI, co pozwala im zyskać więcej czasu na przyjemności.

Co istotne 68% badanych wskazało, że AI odciąży także ich umysły, dzięki czemu nie będą musieli myśleć o obowiązkach domowych. Tym samym zmniejszą swoje „niewidzialne obciążenie”.

AI powinno wspierać nas w codziennych obowiązkach i monotonnych czynnościach, a nie zastępować nas we wszystkich zadaniach. Może natomiast przejąć prace domowe, odciążając nas i pozwalając skupić się na ważniejszych sprawach. Badania zlecone przez Samsung pokazują, że coraz więcej osób dostrzega korzyści płynące z AI – zyskują czas i energię, a jednocześnie oszczędzają zasoby, co wprowadza realną zmianę tu i teraz – dodaje Jowita Michalska, ekspertka w dziedzinie AI, założycielka i dyrektorka generalna Digital University.

Technologie AI od Samsung to oszczędność energii i nie tylko

Według wspomnianego badania, 46% respondentów oczekuje, że AI pomoże w zmniejszeniu zużycia energii i wody w ich domach.

Samsung odpowiada na te potrzeby, wprowadzając np. tryb AI Energy Mode w swoich wybranych urządzeniach. Przykładowo, wybrane lodówki po podłączeniu do aplikacji SmartThings monitorują wzorce użytkowania i optymalizują pracę kompresora, co pozwala na redukcję zużycia energii nawet o 15%. Dzięki SmartThings użytkownicy mogą na bieżąco monitorować pracę wybranej lodówki, otrzymywać powiadomienia, gdy drzwi pozostaną otwarte, oraz śledzić prognozowane koszty energii, co umożliwia lepsze zarządzanie domowym budżetem.

Kolejnym z problemów, z którymi borykają się Polki i Polacy, jest nadzorowanie zapasów w lodówce i pilnowanie terminu przydatności produktów. Aż 33% badanych wskazuje, że AI mogłaby pomóc w kontroli świeżości żywności.

Tutaj również Samsung znalazł rozwiązanie w postaci funkcji „AI Vision” w lodówce Family Hub (jeden model X), która za pomocą inteligentnej kamery jest w stanie rozpoznać świeżość aż 33 różnych produktów spożywczych (wybranych warzyw i owoców). Kamera analizuje żywność na podstawie bogatej bazy zdjęć oraz algorytmów uczenia maszynowego, automatycznie aktualizując listę produktów na wyświetlaczu lodówki.

Użytkownicy mogą ustawić czas przechowywania produktów i otrzymywać powiadomienia, gdy zbliża się koniec terminu ich przydatności. To rozwiązanie nie tylko oszczędza pieniądze, ale również pomaga zapobiegać marnotrawieniu żywności i wspiera ekologiczny tryb życia. Taka Lodówka Samsung z funkcją AI Vision potrafi także sugerować przepisy z wykorzystaniem dostępnych składników, co czyni ją niezwykle atrakcyjnym wyborem dla ¾ badanych Polek i Polaków.

Na podstawie wyników badań wyraźnie widać, że Polki i Polacy dostrzegają potencjał sztucznej inteligencji w ułatwianiu codziennych obowiązków. AI może nie tylko odciążać nasze umysły od planowania i wykonywania rutynowych zadań, ale również pozwolić oszczędzać energię, pieniądze i zasoby.

