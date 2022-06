500 zł od Santandera za transakcje kartą? Przestępcy odrabiają pracę domową

Nowy, SMS-owy atak niesie za sobą przykre konsekwencje. Rozsyłane wiadomości wabią ofiary obietnicą otrzymania bonusu. Chcesz odebrać 500 zł? Wystarczy, że klikniesz w link i zalogujesz się do swojego konta bankowego. Niestety strona, na którą trafiasz, to nie oficjalna witryna Santandera, a całkiem dobrze zmontowana podróbka. Jeśli "zalogujesz" się na niej do swojego konta, oddajesz je do dyspozycji sieciowych przestępców. Będą mieli do niego taki sam dostęp jak Ty, więc możesz stracić wszystkie oszczędności.

Przestępcy skrupulatnie pracują nad jakością kreowanych przekrętów

Obserwując kolejne ataki, można zauważyć, że coraz trudniej jest rozpoznać zagrożenie.Cyfrowi oszuści odrabiają pracę domową. Ich metody są przemyślane i nie można odmówić im kreatywności, a czasem nawet wirtuozerii. W tym przypadku nie mamy już do czynienia z niechlujnym tekstem wiadomości z błędami i bez polskich znaków. Forma SMSa jest niemal wyrafinowana, a strona bardzo dobrze podszywa się pod oryginał Santandera. O rozpoznaniu zagrożenia decydują niezauważalne wręcz niuanse, na przykład jeden inny znak w adresie albo lekko zmodyfikowane rozmieszczenie okienek w witrynie.

Jak przechytrzyć oszustów?

Przede wszystkim nie klikaj w link, jeśli nie wiesz skąd pochodzi. Nie podawaj też żadnych swoich danych na stronach, otrzymanych z nieznanych źródeł. Pamiętaj, że ani Twój Bank, ani żadna inna instytucja czy firma nie powinny wymagać od Ciebie logowania, opłaty czy podania danych za pomocą SMSa!

Jeżeli dostaniesz podejrzaną albo niecodzienną wiadomość, lepiej dmuchać na zimne. Nie masz pewności, że to faktycznie Twój Bank? Zadzwoń na oficjalną infolinię i potwierdź informację z konsultantem. Dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji. Możesz też każdego takiego SMSa podesłać do CyberRescue na Messengerze. Sprawdzimy go w mgnieniu oka.

Jeśli zdarzyło Ci się udostępnić dane na niezaufanej stronie i odkryłeś to już po fakcie, koniecznie powiadom o incydencie swój Bank - im szybciej, tym lepiej. Konsultant pomoże Ci ze zmianą hasła, limitów, dostępów i dodanych do konta zaufanych urządzeń. Jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie też w stanie od ręki zablokować zagrożone rachunki.

Magda Adamczewska z CyberRescue