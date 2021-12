50 proc. użytkowników nie ma pojęcia, że gra nielegalnie

Większość z nich przypisuje to niewiedzy o istnieniu legalnych alternatyw, co powinno skłonić przedstawicieli legalnych kasyn internetowych do bardziej zdecydowanych działań i aktywności marketingowej. Ponadto Federacja Przedsiębiorców Polskich wezwała państwo do bardziej aktywnego blokowania dostępu do nielegalnych kasyn internetowych i zaostrzenia przepisów wobec nich.W wyniku pandemii COVID-19 nasiliła się szara strefa hazardu, dlatego obecne regulacje i wymogi nie są wystarczająco skuteczne.

W raporcie FPP czytamy, że dwa główne czynniki stojące za rozkwitem nielegalnych operatorów to niska aktywność państwa w ich zwalczaniu oraz niewiedza graczy o łamaniu prawa ich kraju. W tym przypadku polskie przepisy dotyczące operatorów gier bez licencji należą do najsurowszych w Europie. W kraju obowiązuje całkowity zakaz ich reklamy, więc o popularnych kasynach online i ich promocjach Polacy dowiadują się jedynie z rankingów tematycznych, takich jak lista darmowych spinów z TwinSpin bez depozytu.

Według danych Krajowej Służby Skarbowej od kwietnia 2017 r. zablokowano ok. 13 tys. nielegalnych kasyn internetowych, ale każdego miesiąca uruchamiane są setki takich stron. Zdaniem prezesa FPP Arkadiusza Ponczki licencjonowani operatorzy muszą na wszelkie możliwe sposoby informować społeczeństwo o możliwości legalnej gry, tak jak w swoim czasie robili to bukmacherzy, którzy dziś radzą sobie znacznie lepiej.

To prawda, że rozkwit bukmacherów nastąpił w warunkach złagodzonych wymagań. W szczególności rząd zezwolił na reklamowanie zakładów sportowych, a rynek wzrósł o ponad 300%. Takiego rozluźnienia nie zaobserwowano i nie należy się spodziewać w przypadku legalnych kasyn online, więc ten rynek będzie musiał polegać tylko na własnych siłach.Jednym z głównych zarzutów FPP do polskiego rządu jest to, że państwo jest nieskuteczne w walce z nielegalnymi kasynami online i bierne w stosunku do rozwoju licencjonowanych operatorów. Państwo ma jednak interes w ich sukcesie, choćby dlatego, że skarb państwa jest zasilany podatkami z działalności hazardowej.