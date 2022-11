5 sposobów na kreatywne zapakowanie prezentu

Zbliżają się święta i właśnie stoisz przed zadaniem zapakowania prezentu dla najbliższych? Za parę dni Walentynki i chciałbyś zaskoczyć drugą połówkę nie tylko niebanalnym upominkiem, ale też sposobem, w jaki jest on owinięty? A może pojawiła się jeszcze inna okazja, a Ty nie chcesz tak jak zazwyczaj włożyć podarunku to torby papierowej? Chciałbyś, żeby osoba, która od Ciebie coś otrzyma poczuła się wyjątkowo i zauważyła, że rzeczywiście włożyłeś całe serce w przygotowanie niespodzianki?

Papierowe kompozycje ozdobne – klasyk w nowym wydaniu

Pomimo wachlarza możliwości nadal najczęściej pakujemy prezenty w papier ozdobny. Co ciekawe, ten sprawdzony klasyk wcale nie musi opierać się na tradycyjnych rozwiązaniach lub niezbyt przemyślanym zawinięciem zawartości bez większego zastanowienia się nad tym, w jaki sposób całość się prezentuje.

W sklepach nie brakuje różnego rodzaju prostych i marszczonych papierów pakowych. Mają jednolite kolory, są wielobarwne lub dopasowane do określonego motywu. Dlatego bardzo dokładnie zastanów się, jaki papier do pakowania będzie w pełni dopasowany do zawartości prezentu. Kreatywność w przypadku zastosowania papieru dekoracyjnego przejawia się głównie w tym, jakie dodatki zamierzasz do niego dodać. Nie muszą to być tylko klasyczne wstążki i kokardki. Zawsze sugeruj się tym, z jakiej okazji wręczasz upominek. Przykładowo, kiedy szykujesz prezenty dla rodziny na święta Bożego Narodzenia, możesz po nałożeniu papieru popsikać kokardę sprayem w śniegu. Dodatki są bardzo ważne, a rynek oferuje mnogość ciekawych rozwiązań. Nie powinno być trudności z wyszukaniem tego, co spełni Twoje oczekiwania oraz, co najważniejsze, będzie w guście osób, którym prezenty wręczasz.

Kreatywnie przyozdobione pudełko

Jeśli prezent umieszczony jest w pudle, nie musisz stosować tylko wstążki i na tym kończyć pakowania. Jest to na pewno mniej angażująca i pochłaniająca czas metoda, jednak i tutaj warto poruszyć wyobraźnię. Ozdobne pudełko możesz bowiem również przystroić w dopasowany do okoliczności, osoby i zawartości sposób. W przypadku pudeł i kartonów bardziej zalecane jest skupić się na tym, co znajdzie się w środku poza samym prezentem. Wnętrze możesz wypełnić bibułą, pianką albo innym wybranym materiałem. Pamiętaj jedynie aby był on estetyczny.

Pudełko hand-made jako pomysł dla osób o większych zdolnościach manualnych

Taką opcję powinny przemyśleć osoby, które mają większe zdolności manualne i nie będzie dla nich czymś skomplikowanym przyozdobienie pudła w dowolny sposób. Na przykład, można zdecydować się na to, aby zrobić na pudle jakiś wzór orgiami. W sieci nie brakuje poradników, w jaki sposób to wykonać, a więc nikt nie powinien mieć z tym większych trudności.

Podczas samodzielnego wykonywania ozdoby skup się na samym kształcie prezentu. Jeśli jest to coś podłużnego, przemyśl, czy nie lepiej zaprezentowałoby się, gdyby znalazło się w tubie. Wykorzystanie kształtu przedmiotu podczas kreatywnego pakowania jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W sklepach jest obfitość dodatków do stworzenia spersonalizowanej kompozycji: guziczków, kokardek, naklejek czy rozet. Im bardziej ktoś jest w tym zakresie uzdolniony, tym większe ma pole do popisu.

Ekologicznie zapakowane prezenty

Aktualnie ekologia i to, co z nią powiązane jest trendy, wobec czego ekologicznie zapakowane prezenty również są bardzo modne. Wystarczy, że zakupisz zwykły szary papier i przewiążesz go delikatną wstążką, lnianą linką albo sznurkiem. Wtedy wręczysz prezent subtelny, nie rzucający się w oczy, ale z pewnością estetyczny i wskazujący na to, iż przemyślałeś wszystko, co związane jest z wręczeniem takiego podarunku.

Kreatywność w przypadku ekologicznego pakowania prezentu nie ma żadnych ograniczeń. Możesz decydować się na dodanie do całości zielonych gałązek albo suszonych owoców. Nie tylko będzie to ładnie wyglądać, ale na dodatek pachnieć. Poza tym, że będzie to oryginalna forma, nie wiąże się też to ze zbyt dużym wydatkiem.

Umieszczenie drobnego prezentu w sakiewce

Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie drobnego prezentu w sakiewce. To polecany sposób chociażby przy wręczaniu prezentów w ramach podziękowania albo prezentów ślubnych, jeśli chce się coś dorzucić do np. zawartości samej koperty.

Sakiewki zrobione z materiału prezentują się nad wyraz interesująco. Wystarczy, że zakupisz konkretną tkaninę, rozłożysz ją i na jej środku ułożysz podarunek. Później zbierz wszystkie końce materiału w taki sposób, aby powstała z tego imitacja woreczka. Całość przewiąż wstążką albo gumką. Świetnie sprawdzi się też większa kokarda.

Pomysłów na to, aby kreatywnie zapakować prezent jest wiele. Z pewnością każdy sam wytypuje taki, który sprawdzi się najbardziej. Jedyne o czym należy pamiętać, to żeby z wyprzedzeniem zaopatrzyć się w odpowiednie materiały. Sprawdzając ofertę firmy PAKUJ TO (https://pakujto.pl/) masz szansę wybrać najlepsze jakościowo dodatki ozdobne. Dzięki nim podarunek spakujesz w rzeczywiście efektowny sposób.

Fot. materiał partnera

Źródło: Publikacja partnera